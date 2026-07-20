人才出走危機浮現！不滿內部獎金分配失衡 三星晶圓代工廠逾8成員工威脅離職

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 11:40

今年 5 月，三星電子記憶體部門員工以罷工為籌碼，成功迫使管理層承諾調升獎金，但這項暫時化解勞資危機的舉措，如今卻引發連鎖效應，導致集團內部嚴重的分配不均與人才流失危機。

(圖:shutterstock)

根據最新公布的特別管理績效獎金計畫，三星將提撥營業利潤的 10.5% 作為獎金，其中貢獻最大的記憶體部門成為最大贏家。

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數據顯示，該部門員工獎金可能達到系統半導體 (LSI) 及晶圓代工部門的三倍，更較家電、電視及手機等設備體驗部門高出百倍。

這種極端的薪資落差加劇了內部員工的分化。根據聯合企業工會最新調查顯示，三星晶圓代工部門高達 81.5% 的受訪者有離職意願，核心邏輯晶片設計部門 LSI 的比例也達 75.4%，半導體研發中心則為 60.6%。相較之下，待遇優渥的記憶體部門離職意願僅 32.7%。

整體而言，三星半導體事業部的平均離職意願高達 49.5%，此前甚至傳出三星移動部門員工身穿喪服上班抗議的事件。

這一現象對南韓半導體國策構成挑戰。韓國政府正推動 2030 年將記憶體產能翻倍的計畫，三星與 SK 海力士是關鍵執行者。然而，在內部士氣低迷之際，三星能否維持技術領先並留住核心人才備受考驗。