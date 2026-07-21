打不過就禁？Kimi K3震撼彈觸動華府神經 美政府擬封殺中國AI模型
鉅亨網編譯陳韋廷
美國網媒《Axios》週一 (20 日) 援引消息人士報導，川普政府正考慮對中國 AI 模型實施限制措施，甚至研擬事實上的禁令，此舉背後推力源於中國月之暗面上周發布的開源模型 Kimi K3 在技術上急起直追，加劇華府對國安與競爭力的焦慮。
知情人士透露，美國商務部去年曾考慮將多家中國 AI 實驗室列入「實體清單」，國安局及白宮亦曾擬發通告警示風險，甚至起草行政命令要求美企使用外國模型須自負安全責任。
但當時因擔憂扼殺創新而作罷，如今則隨著親市場顧問離任及中國技術突破，內部禁令聲浪再起。
知情人士表示，當前策略未必直接禁止，而是透過抹黑安全漏洞、治理風險施加壓力，製造「寒蟬效應」。
月之暗面上週四 (16 日) 發布的 Kimi K3 參數達 2.8 兆，原生支援百萬 Token 上下文，採高度稀疏混合專家架構，擴展效率較前代提升 2.5 倍。
月之暗面稱 Kimi K3 綜合力僅次於 Claude 與 GPT-5.6，《彭博資訊》等美媒直言中美 AI 差距已縮至數月。Kimi K3 的低價高效引發類似 DeepSeek 的市場震盪，動搖矽谷巨額投資回報信心。
白宮 AI 顧問 David Sacks 周日 (19 日) 警告，閉源雙頭壟斷 (OpenAI、Anthropic) 正試圖借政府之手剷除開源競爭，「矽谷信奉開放競爭者該回應了」。
儘管白宮與商務部未回應，但分析人士指出，相較便宜實用的中國模型，美國缺乏替代方案，強推限制恐反傷自身創新生態。目前討論尚處內部階段，但未來若成政策，將重創依賴中國開源技術的全球企業。
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