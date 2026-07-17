蘋果財報多空對決！滙豐喊買 目標價衝366美元 空頭警告估值已過熱

鉅亨網新聞中心 2026-07-18 07:40

蘋果即將於 7 月 30 日公布最新一季財報，市場對其 AI 布局與新產品策略的看法持續分歧。

（圖：REUTERS/TPG）

滙豐 (HSBC) 最新將蘋果評級由「持有」上調至「買入」，並將目標價由 260 美元大幅調升至 366 美元，認為 Apple Intelligence 與新一代 AI Siri 將推動新一波換機潮，甚至有機會挑戰 5 兆美元市值。不過，包括 KeyBanc 在內的部分機構則示警，目前股價估值偏高，若財報或 AI 進展未達市場期待，股價恐面臨回檔壓力。

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滙豐分析師 Nicolas Cote-Colisson 表示，蘋果 (AAPL-US) 正處於營運轉折點，不僅可望避開市場對 AI 資本支出過高的疑慮，更能憑藉即將全面推出的 Apple Intelligence，以及約 25 億台活躍裝置的龐大生態系，快速推動端側 AI 商業化，建立不同於雲端 AI 業者的競爭優勢。

近期 AI 概念股因中國 AI 新創月之暗面推出新模型而出現修正，不過蘋果股價表現相對穩健，自 6 月底以來已累計上漲逾 20%，本週持續改寫歷史新高，市值約 4.9 兆美元，並重新超越輝達 (NVDA-US)，成為全球市值最高企業。

相較之下，費城半導體指數 (SOX) 自 6 月高點回落約 19%，AI 晶片族群漲勢明顯降溫，也讓資金開始轉向具備終端 AI 應用優勢的大型科技股。

滙豐指出，蘋果最大的優勢在於其「輕資產 AI 模式」。不同於微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 及 Meta Platforms(META-US)等超大型雲端業者需投入龐大資本興建 AI 資料中心，蘋果 2026 年度資本支出預估僅占營收約 2.5%，可透過既有裝置直接部署 Apple Intelligence 及 AI Siri，在不大幅增加資本支出的情況下，提高 AI 變現能力。

分析師認為，AI 功能近期已陸續克服中國市場相關監管障礙，加上蘋果龐大的裝置基數，有望帶動新一輪 iPhone 升級需求。

除了 AI 題材外，新產品也被視為另一項重要催化劑。市場預期蘋果最快 9 月推出首款摺疊 iPhone，高單價產品將有助抵銷 DRAM 與 NAND 快閃記憶體成本大幅上升的壓力。

根據日本媒體先前報導，蘋果已通知供應鏈，今年摺疊 iPhone 備貨量提高至約 1,000 萬支，高於原先市場預估的 700 萬至 800 萬支。摩根士丹利 (MS-US) 也認為，憑藉蘋果強大的品牌忠誠度及定價能力，即使記憶體成本大幅上升，仍有能力透過產品售價調整維持獲利能力。

市場估計，2025 年至 2027 年間，蘋果 DRAM 採購成本可能累計上升約 370%，NAND 成本則可能增加約 280%，但高階產品策略可望吸收部分成本壓力。

彭博統計顯示，目前市場對蘋果平均目標價約 322 美元，略低於近期股價，代表不少分析師認為目前估值已充分反映未來成長預期。

KeyBanc Capital Markets 本月將蘋果評級下調至「減持」，目標價訂在 250 美元，認為目前股價相較合理價值已有逾 20% 的下跌風險。該機構指出，蘋果目前本益比約 35 至 36 倍，明顯高於標普 500 指數約 20 倍的平均水準，技術面也已進入超買區，一旦財報、AI 功能或新機需求未能達成市場期待，股價可能出現較大幅度修正。

空方分析師也擔心，全球智慧型手機換機週期持續拉長，美國三大電信商逐步縮減手機補貼政策，未來恐抑制高價 iPhone 需求。此外，蘋果供應鏈持續轉向印度、越南等地，雖可降低地緣政治風險，但短期仍可能增加製造成本，對毛利率形成壓力。