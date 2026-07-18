鉅亨網編譯許家華 2026-07-18 10:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 最具代表性的黑色 Tom Ford 皮衣，17 日在蘇富比 (Sotheby"s) 慈善拍賣中以 96 萬美元成交，遠高於拍前預估的 4 萬至 6 萬美元，也比新品售價約 1 萬美元高出數十倍，成為 AI 時代最具代表性的科技收藏品之一。

根據蘇富比資料，這件皮衣共吸引 45 位收藏家參與競標，歷經 65 次喊價後順利落槌。蘇富比現代收藏品部門主管 Brahm Wachter 表示，此次拍賣反應遠遠超出預期，顯示市場對 AI 時代代表性文物的收藏需求快速升溫。

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此次拍賣的皮衣曾由黃仁勳於 2023 年 10 月 18 日出席台北鴻海科技日時穿著，經專業收藏品鑑定機構 Professional Sports Authenticator (PSA) 完成影像比對確認，同時由 James Spence Authentication 完成親筆簽名驗證，進一步提升其收藏價值。

黃仁勳多年來幾乎在所有產品發表會、GTC 大會、企業活動及國際行程中都穿著黑色皮衣，招牌造型已延續近 20 年，甚至被視為 AI 時代最具辨識度的企業領袖形象之一，常被拿來與蘋果已故共同創辦人賈伯斯的黑色高領毛衣，以及 Meta (META-US) 執行長祖克柏的灰色 T 恤相提並論。

黃仁勳本人過去也多次幽默談論自己的穿著風格。他曾在 2016 年的 Reddit 問答中自稱是「穿皮衣的那個人」，2023 年接受 Podcast 訪問時則透露，自己的服裝多由妻子與女兒協助挑選。

黃仁勳的招牌造型甚至影響其他科技領袖。2024 年，Meta 執行長祖克柏曾與黃仁勳進行象徵球衣交換 (Jersey Swap)，雙方互贈代表性服飾；同年另一場電腦圖學大會上，黃仁勳更直接將當天身上穿著的皮衣送給祖克柏，後者當場笑稱：「因為是穿過的，所以價值更高。」

蘇富比指出，本次拍賣由創投機構 Long Journey Ventures 發起，所有拍賣所得將捐贈給非營利組織 Edge Institute，用於資助青年創新人才的獎學金、研究補助及駐村計畫，支持下一代科技創業者與研究人員發展。