〈能源盤後〉美國重啟封鎖伊朗 油價飆2%創近一個月新高

鉅亨網編譯許家華 2026-07-15 05:42

美伊衝突再度升溫，帶動市場對中東原油供應中斷的憂慮加劇，國際油價周二 (14 日) 勁揚約 2%，雙雙收在近一個月高點。市場焦點集中於美國重新對伊朗實施海上封鎖，導致經由荷姆茲海峽的原油運輸面臨干擾。不過，投資人也擔憂能源價格持續攀升恐推高通膨、抑制全球經濟成長，進而削弱原油需求，使油價漲幅受到一定限制。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 9 月期貨上漲 1.43 美元、漲幅 1.7%，收在每桶 84.73 美元；美國西德州中級原油(WTI)8 月期貨上漲 1.20 美元、漲幅 1.5%，收在每桶 79.34 美元。Brent 原油已連續兩個交易日收在 6 月 12 日以來最高水準，WTI 則創 6 月 15 日以來新高。

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技術面來看，布蘭特原油連續第二個交易日處於超買 (overbought) 區域，為今年 3 月以來首見，反映市場避險情緒快速升溫。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，美國與伊朗衝突本周持續升級，美軍在恢復對伊朗海上封鎖後，又於夜間發動新一輪空襲，預料雙方軍事行動仍將持續，進一步增加市場對中東原油供應的擔憂。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，在美伊戰事爆發前，全球約 20% 的原油供應需經由該海峽運輸。一旦航運受阻，將直接衝擊全球能源供應鏈。

美國總統川普原先提出，計畫向通過荷姆茲海峽的船舶徵收 20% 的護航費，以支應美軍維持海峽安全的成本。不過，在政策即將生效前，川普改變立場，表示將改以尋求與波灣國家擴大投資合作取代收費措施，並宣布除伊朗船舶外，其餘商船仍可自由通行荷姆茲海峽。

受到相關消息影響，美國原油期貨盤中一度翻黑，但隨後市場傳出兩艘阿拉伯聯合大公國油輪遭伊朗巡弋飛彈攻擊，造成 1 名印度籍船員死亡、8 人受傷，市場再度擔憂中東局勢失控，油價隨即反彈並擴大漲幅。

分析人士指出，最新衝突也削弱市場對上月美伊簽署停火備忘錄能夠長期維持和平的信心。7 月初市場一度預期停火可望延續，當時布蘭特與 WTI 原油價格均回落至接近 2 月底美國與以色列對伊朗展開空襲前的水準，如今戰火再起，使風險溢價重新回到油市。

除了地緣政治因素，市場也持續關注通膨與貨幣政策。最新數據顯示，美國 6 月消費者物價增幅因能源價格回落而低於市場預期，但金融市場仍預估，美國聯準會 (Fed) 未來仍可能進一步升息，以抑制通膨壓力。

Fed 主席 Kevin Warsh 表示，即使面臨來自川普要求降息以刺激經濟的政治壓力，聯準會仍將依據自身職責推動貨幣政策，維持物價穩定。

另一方面，烏克蘭軍方表示，已於夜間襲擊俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國及克拉斯諾達爾邊疆區兩座煉油廠。分析指出，烏軍持續攻擊俄羅斯能源設施，已迫使俄方縮減柴油出口，推升全球柴油價格。

數據顯示，美國柴油期貨 7 月迄今累計上漲約 21%，明顯高於同期 WTI 原油約 14% 的漲幅，也帶動衡量煉油獲利能力的 3-2-1 裂解價差及柴油裂解價差雙雙升至歷史新高。

市場接下來將聚焦美國原油庫存數據。美國石油協會 (API) 預計率先公布截至 7 月 10 日當周庫存，美國能源資訊署 (EIA) 則將於翌日發布官方數據。