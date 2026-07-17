鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估下修至10.37元，預估目標價為160.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.67元下修至10.37元，其中最高估值11.35元，最低估值8.36元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.35(11.83)
|17.03
|20.81
|21.42
|最低值
|8.36(7.61)
|13.3
|15.26
|16.22
|平均值
|10.28(10.47)
|15.26
|17.88
|18.52
|中位數
|10.37(10.67)
|15.06
|18
|17.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|684.71億
|728.85億
|780.49億
|810.56億
|最低值
|661.09億
|677.02億
|709.24億
|757.86億
|平均值
|675.40億
|707.77億
|748.24億
|789.36億
|中位數
|676.61億
|709.80億
|746.88億
|799.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|10.20
|營業收入
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
|590.70億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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