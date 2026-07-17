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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估下修至10.37元，預估目標價為160.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.67元下修至10.37元，其中最高估值11.35元，最低估值8.36元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.35(11.83)17.0320.8121.42
最低值8.36(7.61)13.315.2616.22
平均值10.28(10.47)15.2617.8818.52
中位數10.37(10.67)15.061817.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值684.71億728.85億780.49億810.56億
最低值661.09億677.02億709.24億757.86億
平均值675.40億707.77億748.24億789.36億
中位數676.61億709.80億746.88億799.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.102.237.899.4510.20
營業收入246.34億449.55億537.17億570.63億590.70億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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