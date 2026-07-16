鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為14.14元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.17元，其中最高估值1.87元，最低估值0.81元，預估目標價為14.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.87(1.87)
|1.99
|2.22
|2.46
|最低值
|0.81(0.81)
|1.01
|1.05
|1.52
|平均值
|1.19(1.17)
|1.37
|1.55
|1.99
|中位數
|1.17(1.13)
|1.31
|1.52
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|538.74億
|552.45億
|568.00億
|584.84億
|最低值
|480.84億
|486.98億
|501.53億
|548.14億
|平均值
|507.94億
|521.65億
|537.89億
|566.49億
|中位數
|508.28億
|522.89億
|537.27億
|566.49億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|-0.19
|營業收入
|529.39億
|475.44億
|398.10億
|402.03億
|468.83億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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