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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.21元上修至10.51元，其中最高估值11.79元，最低估值7.61元，預估目標價為158.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.79(11.79)
|16.98
|19.5
|19.12
|最低值
|7.61(7.61)
|13.06
|15.06
|16.22
|平均值
|10.23(9.96)
|14.94
|17.09
|17.75
|中位數
|10.51(10.21)
|15
|17.34
|17.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|681.60億
|720.70億
|771.52億
|810.56億
|最低值
|661.09億
|677.02億
|709.24億
|757.86億
|平均值
|671.32億
|703.07億
|741.99億
|785.61億
|中位數
|671.94億
|703.20億
|738.33億
|788.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|10.20
|營業收入
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
|590.70億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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