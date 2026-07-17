鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，塔塔電子與台灣力積電合作籌建的印度首座大型晶圓廠，初期將採用較為老舊的 90 奈米製程生產印度首批本土晶圓，而非塔塔電子原先宣稱的 28 奈米製程，反映出印度從零打造半導體產業面臨的實際挑戰。
《彭博資訊》報導，知情人士透露，位於古吉拉特邦西部多萊拉 (Dholera) 的晶圓廠初期主要採 90 奈米技術。該製程早已高度成熟，多用於較低端工業設備與汽車領域，未來幾年恐逐漸遭淘汰。
在去年 3 月為止的年度財報中，塔塔控股公司「塔塔之子」曾將 28 奈米列為進軍晶片製造的起點，若從 90 奈米起步，初期技術水平遠低於原定目標。知情人士認為，塔塔公開計畫可能高估短期進展。
塔塔電子發言人則回應說，多萊拉工廠將覆蓋 28 奈米至 110 奈米製程，「計畫一直是先導入 55 奈米與 90 奈米，隨後再生產 28 奈米晶片，28 奈米將是產品組合重要部分」。
力積電發言人譚仲民也表示，雙方合作涵蓋多個節點，最先進為 28 奈米，「技術平台通常分階段導入，先從較成熟製程開始」。
印度政府週三 (15 日) 批准新增 1.28 兆盧比 (約 900 億人民幣) 財政補貼，支持晶片設計、製造設備與供應鏈建設，僅涵蓋未來追加投資。
塔塔原本希望 2026 年底投產，但印度電子和資訊技術部長 Ashwini Vaishnaw 表示，工廠預計 2028 年年中才能正式投入商業營運。
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