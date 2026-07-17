鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 13:05

外媒最新報導指出，塔塔電子與台灣力積電合作籌建的印度首座大型晶圓廠，初期將採用較為老舊的 90 奈米製程生產印度首批本土晶圓，而非塔塔電子原先宣稱的 28 奈米製程，反映出印度從零打造半導體產業面臨的實際挑戰。

(圖:shutterstock)

《彭博資訊》報導，知情人士透露，位於古吉拉特邦西部多萊拉 (Dholera) 的晶圓廠初期主要採 90 奈米技術。該製程早已高度成熟，多用於較低端工業設備與汽車領域，未來幾年恐逐漸遭淘汰。

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在去年 3 月為止的年度財報中，塔塔控股公司「塔塔之子」曾將 28 奈米列為進軍晶片製造的起點，若從 90 奈米起步，初期技術水平遠低於原定目標。知情人士認為，塔塔公開計畫可能高估短期進展。

塔塔電子發言人則回應說，多萊拉工廠將覆蓋 28 奈米至 110 奈米製程，「計畫一直是先導入 55 奈米與 90 奈米，隨後再生產 28 奈米晶片，28 奈米將是產品組合重要部分」。

力積電發言人譚仲民也表示，雙方合作涵蓋多個節點，最先進為 28 奈米，「技術平台通常分階段導入，先從較成熟製程開始」。

印度政府週三 (15 日) 批准新增 1.28 兆盧比 (約 900 億人民幣) 財政補貼，支持晶片設計、製造設備與供應鏈建設，僅涵蓋未來追加投資。