鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 19:00

人工智慧 (AI) 晶片股的拋物線式飆漲，近期遭遇亂流，市場開始擔憂估值過高，以及 AI 基礎建設業者能否持續維持爆發性營收成長，在此同時，部分投資人已悄悄布局 AI 投資熱潮降溫後的新贏家——為 AI 買單的超大型雲端服務商 (hyperscaler)。

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然而，這波資本支出成長如今可能開始放緩。

瑞銀 (UBS) 預估，大型雲端服務商今年資本支出將年增 76% 至 6730 億美元，但 2027 年增幅將降至 25%，2028 年更進一步放慢至僅 6%。

部分主動型基金經理人已開始降低晶片股持股，轉而加碼近年漲勢相對落後的雲端巨頭股。同時，他們也開始布局 AI 應用受惠族群，包括軟體公司，以及金融、醫療保健等產業。

愛德蒙得洛希爾資產管理公司 (Edmond de Rothschild Asset Management) 全球股票投資組合經理 Alexis Bossard 表示，一旦大型雲端商不再持續提高資本支出，對他們本身將是一大利多，卻會是半導體產業的負面訊號。

Bossard 認為，目前半導體股相較未來獲利預期已過於昂貴，因此已提前降低相關持股。

美銀 (BofA)7 月基金經理人調查顯示，82% 的受訪者認為半導體仍是市場最擁擠的交易，然而沒有任何人做空該產業。

市場如今開始思考，若 AI 投資持續增加，但增速不足以支撐市場目前對 AI 基礎建設供應鏈的高預期，投資策略該如何調整。

Bossard 透露，他已提高亞馬遜持股，同時偏好液冷、網路安全及部分軟體公司。他表示：「目前我們對半導體產業的配置大幅低於基準。」

LFG+ZEST 投資長 Alberto Conca 也已大幅減碼記憶體晶片及半導體設備製造商，同時增加大型雲端股及醫療保健股持股，並透過買進部分半導體股的賣權，進一步押注產業回檔。

在初期主要依靠自有資金投入 AI 建設後，大型雲端業者如今愈來愈依賴外部融資，也讓市場開始質疑資本市場最終是否會限制其投資能力。

今年以來，美國公司債市場已承接大型科技公司數百億美元發債，而投資人至今仍普遍買單。

不過，Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 指出，衡量投資人認購需求的債券超額認購倍數，已由 2 月的接近 5 倍，到 7 月降至不足 2 倍。

國際清算銀行 (BIS)6 月也警告，若 AI 投資回報不如預期，融資可能突然急凍，進而使 AI 資本支出熱潮演變為長期低迷。

Conca 表示：「資本支出幾乎已耗盡企業現金流。」他認為，大型雲端商未來勢必對投資成長更加節制。

Empirical Research 也指出，目前市場出現一項日益擴大的落差：大型雲端業者的資本支出成長放緩，但市場仍給予 AI 供應鏈企業極高的營收成長預期。

該機構表示：「未來不是大型雲端業者再次提高資本支出，就是供應鏈企業必須從其他地方找到新的營收來源。」

DWS 資深基金經理 Madeleine Ronner 則預期，即將登場的財報季中，大型雲端業者仍將釋出支持持續投資 AI 的訊號。

她也指出，目前買方對 2027 年 AI 支出的預估，仍明顯高於市場分析師。

DWS 雖已部分獲利了結半導體持股，但整體仍維持加碼，部分基金近期也趁回檔增加工業及電力設備股配置。

值得注意的是，美國各地對大型資料中心的反對聲浪，可能拖慢未來 AI 投資。Empirical 估計，約 70% 的資料中心建案都面臨不同程度的地方阻力。

紐約州本周二成為全美第一個暫停大型新資料中心建設的州，宣布實施為期一年的禁令，理由是 AI 資料中心恐推高電價、加劇用水壓力，並增加地方社區負擔。

儘管如此，投資人對 AI 基礎建設熱情依舊。晨星 (Morningstar) 資料顯示，截至 5 月底，晶片主題基金今年累計吸引創紀錄 100 億美元淨流入。

富達投資 (Fidelity Investments) 全球總體策略主管 Jurrien Timmer 認為，市場對運算能力的需求仍相當強勁，近期波動可能只是另一波洗盤。

他指出，1990 年代網路泡沫期間，領漲科技股也曾多次回跌 20% 至 30%，之後仍重返多頭。

Timmer 說：「AI 故事大家都知道，而且仍在持續，企業獲利依然支撐這股趨勢。」

不過，他建議投資人應適度分散布局。除了 AI 建設受惠股外，金融等 AI 應用受惠產業的重要性也將愈來愈高。