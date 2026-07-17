鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-17 13:34

台積電盤中大跌逾 6% ，市值也從昨天的 64.05 兆元，降至約 60.1 兆元，單日盤中市值蒸發近 4 兆元。

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台積電本次法說會釋出多項正面訊息，包括 2026 年美元營收年增幅由原先超過 30%，上調至超過 40%，並將全年資本支出提高至 600 億至 640 億美元，反映公司看好 AI 需求持續增強，能見度甚至可望延伸至 2029 年至 2030 年。

不過，市場焦點仍集中在毛利率與資本支出壓力。台積電第二季毛利率達 67.7%、營益率 60.3%，雙雙優於公司財測高標，但毛利率仍低於部分法人原先期待的 70%，使得財報雖然優於預期，卻未能帶來更大驚喜。

台積電也預估，2 奈米量產爬坡將稀釋 2026 年下半年毛利率約 3 至 4 個百分點，海外晶圓廠則可能再影響 2 至 3 個百分點。儘管公司強調，將透過生產效率提升、跨製程節點最佳化及紀律定價抵銷部分成本壓力，投資人仍擔憂未來獲利率可能自高檔回落。

另一方面，台積電宣布再增加 1000 億美元亞利桑那州投資，使美國總投資金額提高至 2650 億美元。雖然公司尚未公布新增廠區的明確建廠時程，但市場擔心海外廠成本較高，加上設備、材料與建廠費用上升，可能加重折舊與毛利率壓力。