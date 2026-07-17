盤中速報 - 恆生指數下跌-500.78點至24507.82點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日11:58，恆生指數下跌500.78點（或2%），暫報24507.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.07%
- 近 1 月：+2.1%
- 近 3 月：-5.25%
- 近 6 月：-6.84%
- 今年以來：-2.43%
焦點個股
生物科技概念領跌-6.66%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 14.97% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 13.68% ; 科濟藥業－Ｂ(02171-HK) 下跌 13% 。
黃金及貴金屬概念領跌-5.89%。其中 龍資源(01712-HK) 下跌 8.73% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.73% ; 港銀控股(08162-HK) 下跌 7.35% 。
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