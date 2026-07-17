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盤中速報 - 恆生指數下跌-500.78點至24507.82點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日11:58，恆生指數下跌500.78點（或2%），暫報24507.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.07%
  • 近 1 月：+2.1%
  • 近 3 月：-5.25%
  • 近 6 月：-6.84%
  • 今年以來：-2.43%

焦點個股


生物科技概念領跌-6.66%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 14.97% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 13.68% ; 科濟藥業－Ｂ(02171-HK) 下跌 13% 。

黃金及貴金屬概念領跌-5.89%。其中 龍資源(01712-HK) 下跌 8.73% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.73% ; 港銀控股(08162-HK) 下跌 7.35% 。


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恆生指數24514.29-1.98%
現貨黃金3986.130.41%
雲頂新耀24.800-14.8%
歌禮製藥－Ｂ9.150-13.7%
科濟藥業－Ｂ14.860-13.0%
龍資源4.180-8.73%
招金礦業17.080-8.32%
港銀控股0.620-8.82%

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