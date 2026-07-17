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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-214.36點至4620.08點，跌幅4.43%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日01:05，恆生科技指數下跌214.36點（或4.43%），暫報4620.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.17%
  • 近 1 月：+3.77%
  • 近 3 月：-5.06%
  • 近 6 月：-16.97%
  • 今年以來：-12.36%

焦點個股


生物科技概念領跌-7.78%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 15.66% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 14.53% ; 康方生物(09926-HK) 下跌 12.97% 。

黃金及貴金屬概念領跌-6.68%。其中 龍資源(01712-HK) 下跌 9.17% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 8.91% ; 港銀控股(08162-HK) 下跌 8.82% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數生物科技黃金及貴金屬

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現貨黃金3989.730.50%
雲頂新耀24.400-16.2%
歌禮製藥－Ｂ8.660-18.3%
康方生物87.800-13.8%
龍資源4.100-10.5%
招金礦業16.940-9.07%
港銀控股0.610-10.3%

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