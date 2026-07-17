盤中速報 - 恆生指數下跌-609點至24399.6點，跌幅2.44%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日01:24，恆生指數下跌609點（或2.44%），暫報24399.60點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.07%
- 近 1 月：+2.1%
- 近 3 月：-5.25%
- 近 6 月：-6.84%
- 今年以來：-2.43%
焦點個股
生物科技概念領跌-8.00%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 15.66% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 14.53% ; 康方生物(09926-HK) 下跌 12.97% 。
黃金及貴金屬概念領跌-7.03%。其中 龍資源(01712-HK) 下跌 9.17% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 8.91% ; 港銀控股(08162-HK) 下跌 8.82% 。
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