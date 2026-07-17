川普Truth Social帖文 花錢就能搶先看
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普旗下川普媒體與科技集團（TMTG）推出一款付費授權數據接口，將提供 Truth Social 平台重量級賬號——包括川普本人賬號——帖文的「最快」訪問通道。
據《路透社》16 日（周四）報導，這款名為「Truth API」的產品將在 8 月 1 日上線，將以遠超 Truth Social 平台常規推送通知的速度，向客戶實時傳輸最具影響力的 10 個賬號動態。
該公司發言人說，上述產品專為算法交易公司等「受訊息延遲成本影響最大」的機構設計。之前高度關注 Truth Social 熱門帖文的機構，只能依賴人工盯盤。
此舉代表川普媒體與科技集團正式進軍數據授權業務，開闢全新收入來源。集團臨時執行長凱文 · 麥格恩表示：「市場走勢早已深受 Truth Social 帖文影響…… 隨著產品普及率提升，我們預計『Truth API』將成為公司持續且可觀的收入來源。」
川普媒體科技集團由川普於 2021 年創立，2024 年在那斯達克交易所上市。川普多次透過 Truth Social 賬號發布重大消息，使得該平台成為交易員、企業和金融機構不可或缺的消息來源。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美元信心危機風險逾50%！知名學者：《廣場協議》已不可能重演
- 〈美股盤後〉費半重挫超4% 台積電ADR跌逾2% SK海力士ADR慘崩超13%
- 怕荷姆茲海峽再封鎖！雪佛龍布局伊拉克 擬打造原油新出口路線
- 美國關稅成雙面刃？川普對巴西祭25%關稅 恐成魯拉連任助攻
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇