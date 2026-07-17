川普Truth Social帖文 花錢就能搶先看

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-17 08:48

美國總統川普旗下川普媒體與科技集團（TMTG）推出一款付費授權數據接口，將提供 Truth Social 平台重量級賬號——包括川普本人賬號——帖文的「最快」訪問通道。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《路透社》16 日（周四）報導，這款名為「Truth API」的產品將在 8 月 1 日上線，將以遠超 Truth Social 平台常規推送通知的速度，向客戶實時傳輸最具影響力的 10 個賬號動態。

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該公司發言人說，上述產品專為算法交易公司等「受訊息延遲成本影響最大」的機構設計。之前高度關注 Truth Social 熱門帖文的機構，只能依賴人工盯盤。

此舉代表川普媒體與科技集團正式進軍數據授權業務，開闢全新收入來源。集團臨時執行長凱文 · 麥格恩表示：「市場走勢早已深受 Truth Social 帖文影響…… 隨著產品普及率提升，我們預計『Truth API』將成為公司持續且可觀的收入來源。」