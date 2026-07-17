鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 18:20

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，根據巴菲特 (Warren Buffett) 本周稍早在向四個家族基金會捐股時提交的證券申報文件，波克夏 (BRK.B-US) 第 2 季似乎加快回購庫藏股的速度，這對波克夏股東將是利多。

波克夏股東利多！巴隆估Q2加速回購庫藏股 規模上看110億美元 (圖:Reuters/TPG)

巴隆推估，波克夏第 2 季回購自家股票的金額可能介於 50 億美元至 110 億美元之間。

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波克夏這兩年幾乎沒有實施任何庫藏股計畫，直到今年 3 月才重新啟動股票回購，但第 1 季也僅買回 2.35 億美元股票，4 月前兩周更完全沒有回購。

由於波克夏市值高達 1 兆美元，且每年具備回購 500 億美元以上股票的能力，第 1 季回購力道偏小曾讓不少投資人感到失望。

巴菲特本周二的申報文件顯示，截至 7 月 14 日，他持有 18 萬 8290 股 A 股，另持有 1162 股 B 股，折算後不到 1 股 A 股。其持股占波克夏流通股的 13.2%。

依此推算，將 B 股換算為 A 股後，波克夏當時流通在外的 A 股約為 142 萬 6446 股，較 4 月 14 日股東委託書披露的股數減少逾 1.1 萬股。

4 月 14 日至第 2 季季末這段時間期間，波克夏 A 股平均股價約為 72.1 萬美元。以此估算，4 月 14 日至 7 月 14 日期間，波克夏買回約 80 億美元的自家股票，且大部分應是在第 2 季完成。

不過巴隆也指出，實際回購金額並非如此單純。由於巴菲特持股比率僅揭露至小數點後一位，實際可能介於 13.16% 至 13.24%，四捨五入後皆為 13.2%。依此推算，第 2 季回購規模可能落在 50 億美元至 110 億美元之間。

波克夏將於 8 月 1 日前後公布第 2 季財報及 10-Q 報告，屆時將正式揭露第 2 季庫藏股規模。在現金部位接近 4,000 億美元、股價評價合理的情況下，若第 2 季加碼回購力道，將受到許多股東歡迎。

波克夏 A 股周四 (16 日) 上漲 0.73% 至每股 73.85 萬美元，但今年來仍下跌約 2%，明顯落後標普 500 指數約 11% 的總報酬率。B 股周四則上漲 0.9%，報每股 493.12 美元。

以巴隆推估的 6 月 30 日每股帳面價值計算，波克夏目前股價約為股價淨值比 (P/B)1.4 倍，和近年區間水準相比，目前處於偏低位置，也低於 2025 年 5 月、巴菲特宣布將於 2025 年底卸任執行長前約 1.8 倍的高點。