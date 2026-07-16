鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至24.6元，預估目標價為370.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.61元上修至24.6元，其中最高估值26.16元，最低估值21.7元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.16(26.16)
|27.41
|29.68
|最低值
|21.7(21.7)
|22.28
|24.4
|平均值
|24.04(23.79)
|24.65
|26.79
|中位數
|24.6(23.61)
|24.43
|26.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,117.55億
|2,255.40億
|2,341.76億
|最低值
|1,945.58億
|2,010.64億
|2,097.41億
|平均值
|2,047.70億
|2,108.20億
|2,207.83億
|中位數
|2,067.13億
|2,094.41億
|2,200.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.36
|12.09
|16.23
|19.75
|20.02
|營業收入
|1,260.47億
|1,575.42億
|2,392.47億
|2,786.83億
|2,790.69億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 戴蒙警告：Mythos太危險 形同把「彈道飛彈」交給個人
- AI熱潮受惠者不只科技股 高盛、摩根大通創歷史新高營收
- 大行觀點一次看！AMD、摩根大通、SpaceX目標價齊升 微軟遭花旗降目標
- 〈美股早盤〉CPI降溫助攻主要指數開高 油價大漲成攔路虎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇