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鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至24.6元，預估目標價為370.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.61元上修至24.6元，其中最高估值26.16元，最低估值21.7元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值26.16(26.16)27.4129.68
最低值21.7(21.7)22.2824.4
平均值24.04(23.79)24.6526.79
中位數24.6(23.61)24.4326.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值2,117.55億2,255.40億2,341.76億
最低值1,945.58億2,010.64億2,097.41億
平均值2,047.70億2,108.20億2,207.83億
中位數2,067.13億2,094.41億2,200.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.3612.0916.2319.7520.02
營業收入1,260.47億1,575.42億2,392.47億2,786.83億2,790.69億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJPM

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