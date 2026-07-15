AI熱潮受惠者不只科技股 高盛、摩根大通創歷史新高營收

鉅亨網編譯許家華 2026-07-16 07:46

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續擴大，受惠者已不再局限於晶片與科技巨頭。高盛 (GS-US)與摩根大通 (JPM-US)最新公布的第二季財報顯示，兩家公司受惠於股票交易、投資銀行及 AI 相關融資需求激增，雙雙創下單季營收新高，反映 AI 正為全球金融業帶來龐大商機。

（圖：REUTERS/TPG）

高盛第二季營收年增 39% 至 203 億美元；摩根大通同期營收則年增 27% 至 580 億美元，均創歷史新高。摩根大通財務長 Jeremy Barnum 表示，AI 如今「無所不在」，已深刻影響全球金融市場活動。

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Barnum 指出，目前市場正處於極度活躍的環境，包括大型 IPO、指數權重調整，以及亞洲市場交易熱絡，背後幾乎都與 AI 投資主題有關。他表示，全球 AI 發展帶動大量資金流動，使金融市場交易量大幅增加。

市場普遍將 AI 熱潮焦點放在輝達 (NVDA-US) 及 Alphabet (GOOGL-US) 等科技企業，但高盛、摩根大通等大型投資銀行，同樣透過 AI 相關資金流入受惠，包括擔任 AI 併購交易顧問、資料中心與電力基礎建設融資、股票及債券承銷，以及因 AI 投資熱潮帶動的交易業務全面成長。

高盛執行長 David Solomon 表示，AI 投資已在美國經濟形成明顯的外溢效應，為銀行在公開市場與私募市場創造大量融資與交易機會。

高盛財務長 Denis Coleman 則指出，目前全球正處於 AI 資本支出 (Capex) 超級循環，各類融資工具、全球各地區及所有產業都出現龐大資金需求。他預估，這波 AI 投資周期仍處於初期階段，未來 3 至 5 年仍將持續推進。

受亮眼財報激勵，高盛股價周二盤中大漲 8%，摩根大通則上漲約 2%。

富國銀行分析師 Mike Mayo 表示，AI 投資熱潮已於第二季進入「臨界點」，受惠最明顯的是華爾街三大投行，包括高盛、摩根大通及摩根士丹利 (MS-US)。在財報優於預期後，他同步調升高盛與摩根大通目標價，而摩根士丹利則預定周三公布財報。

股票交易業務成為本季最大亮點。摩根大通股票交易收入大增 86% 至 60 億美元；高盛則成長 72% 至 74.2 億美元，兩家公司合計比市場預期高出 44 億美元。

其他大型銀行同樣受惠。美國銀行 (BAC-US) 股票交易收入年增 70%，達 36 億美元。

美國銀行全球市場共同主管 Soofian Zuberi 表示，投資人開始尋找美國以外的 AI 受惠標的，因此大量資金流向南韓、台灣及日本等亞洲市場，包括基金會、大學捐贈基金及家族辦公室等機構投資人，都增加對亞洲 AI 供應鏈的配置。

投資銀行業務同樣繳出亮眼成績。高盛第二季投資銀行收入年增 55% 至 34 億美元；摩根大通成長 30% 至 33 億美元，兩家公司合計較分析師預估高出約 10 億美元。

其中，高盛本季擔任 SpaceX (SPCX-US)首次公開發行 (IPO) 主承銷顧問，也協助 Alphabet 完成規模 900 億美元的股票發行案，並擔任 Dominion Energy (D-US)出售資產予 NextEra Energy (NEE-US)交易顧問，相關案件均與 AI 基礎建設投資需求密切相關。

美國銀行投資銀行手續費收入也年增 50%，達 21 億美元。

除了受惠 AI 帶來龐大的融資與交易需求外，各大銀行也開始將 AI 導入內部營運流程，希望提升作業效率、增加營收，同時控制人力成本與其他營運支出。