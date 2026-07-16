鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至340元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由330元上修至340元，調升幅度3.03%。其中最高估值374元，最低估值278元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
新聚思科技今(17日)收盤價為243.93元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲1.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估上修至18.85元，預估目標價為330.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至310元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至263元，幅度約5.2%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至250元，幅度約13.64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇