鉅亨網編輯林羿君 2026-07-16 18:30

摩根大通銀行 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，由人工智慧業者 Anthropic 開發的模型「Mythos」所引發的風險，是個必須正視的「真實問題」，而美國政府目前已密切關注此議題。

戴蒙警告：Mythos太危險 形同把「彈道飛彈」交給個人。(圖:shutterstock)

近幾個月來，人工智慧模型的快速演進，促使產業界與政府紛紛評估其潛在威脅。在 Anthropic 指出，Mythos 模型過於擅長發掘軟體漏洞，因此無法向一般大眾公開後，此議題的急迫性更甚以往。

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戴蒙週三 (15 日) 出席美國聯邦參議員麥考密克（Dave McCormick）主辦的賓州國防與創新峰會時警告，若將這類高度先進的 AI 系統開放給廣大使用者，將帶來重大風險。

他表示：「Mythos 基本上就像把彈道飛彈交到個人手中。」

摩根大通是自今年 4 月起獲准使用 Mythos 的企業之一，並利用該模型測試自身資安防禦能力，同時與供應商及同業共享相關資訊。戴蒙也曾於 5 月表示，摩根大通已有數百名員工全職投入強化銀行資安系統。

近年來，這位長期掌舵的執行長對國家安全議題越發直言，他在 4 月份的致股東信中強調，美國必須「變得更強大」以維繫其軍事與經濟實力。

摩根大通去年也宣布，未來 10 年將投入 1.5 兆美元資金，支持有助提升美國經濟安全與韌性的產業，規模較原先規劃增加 50%。

作為「安全與韌性倡議」（Security and Resiliency Initiative）及另一項「美國夢倡議」（American Dream Initiative）的一部分，摩根大通承諾提供 2,400 萬美元貸款、投資與慈善捐款，以協助強化費城造船產業。

戴蒙週三稍早也前往費城海軍造船廠（Philadelphia Navy Yard），並宣布這項最新承諾。

值得關注的是，美國總統川普週三在該國防峰會上盛讚戴蒙，稱其可能是數十年來該國「最偉大的銀行家」。