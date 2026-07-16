鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 20:50

數據顯示，光是在 7 月份，科技七巨頭的市值就增加了約 1.5 兆美元。然而，這股漲勢幾乎被半導體板塊的崩跌所抵消——不含輝達 (NVDA-US) 在內的晶片股在同期內蒸發了近 1.8 兆美元。

‌



這種兩極化的走勢，使得大盤指數自 5 月初進入特定區間後，便長期在支撐位與壓力位之間徘徊，難以突破。

產業內部的分歧同樣驚人。在軟體產業中，絕大多數個股 (51 檔中的 44 檔) 在 7 月錄得正報酬，中位數漲幅約 6%。反觀半導體領域，在 62 檔追蹤個股中，僅輝達與博通 (AVGO-US) 等少數贏家維持升勢，晶片股的中位數跌幅竟高達近 20%。

Strategas ETF 策略師 Todd Sohn 指出，當前晶片與記憶體股的交易熱潮，與 2020 年方舟創新 ETF(ARKK-US) 的狂熱過程驚人地相似，均出現了極高的交易量與資金流。

數據顯示，半導體 ETF 目前的日交易額已從一年前的 90 億美元激增至超過 400 億美元，且晶片股在標普 500 指數中的權重已接近 18%，這在歷史上屬於極其罕見的高位。