鉅亨網記者吳承諦 新北 2026-06-11 11:06

板卡暨電競大廠微星科技 (2377-TW) 今 (11) 日召開股東會後，董事長徐祥表示，CPU 缺量狀況在第二季慢慢看到改善且進入佳境，第三季英特爾的產量也將同步上來，看好晶片缺產對旺季的影響降到最低，且工控以及系統設計仍由英特爾主導，微星將與英特爾緊密合作，持續佈局相關領域。

徐祥指出，第二季因為全球伺服器需求量過於龐大，導致英特爾與超微等晶片大廠臨時應變不及而出現缺產，但原廠目前已逐步將個人電腦與主流市場產量拉到優先順位。隨著缺量狀況在第二季慢慢看到改善且進入佳境，第三季英特爾的產量也將同步上來。

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徐祥提到，未來的工控與系統設計都將全面引導至英特爾主流市場，避免因規格太過偏門而帶來小量生產的局限。微星科技將攜手主要晶片大廠全力迎接第三季傳統旺季，將晶片缺產對旺季的影響降到最低。

在消費性個人電腦與人工智慧筆電進度上，徐祥透露，微星也與晶片巨頭合作緊密，旗下搭載輝達最新技術的 RTX Spark 筆電新品進度相當不錯，預計將在第三季底正式進入量產，微星科技也名列全球第一波進入量產的三至四家廠商之中，全力在旺季引爆高階創作者市場的換機買氣。

面對伺服器與個人電腦市場的核心零組件供需問題，徐祥坦言，目前不論伺服器還是主機板皆面臨記憶體缺貨與飆漲的干擾，原廠供貨通常每個月動態定量，導致下個季度的價格與供貨狀況能見度仍低。

徐祥說明，過往一條 16G 的消費級記憶體約 40 多元，現在上漲至 200 元有時候都還買不到，而伺服器用的 64G 記憶體更是從以前 3、500 元飆漲至 2000 元甚至更高，由於伺服器一插就是好幾十條，巨額成本提升導致第二季客戶普遍還在觀望，需要時間轉換接受新報價。

伺服器佈局部分，徐祥指出，由於公司進入該行業時間較晚，且招募工程師與設計產品皆需要一年時間，加上目前仍全力在爭取最核心的輝達認證，因此現階段 AI Server 的業績貢獻比重仍維持在中個位數的基礎水準。