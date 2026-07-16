微星AI旗艦RTX Spark Q4首發上市 售價不到3000美元 首批貨已銷售一空

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-16 19:07

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (16) 日舉辦資策略結盟記者，微星產品長彭仁坊會後透露，與輝達 (NVDA-US) 合作長達三年的地端 AI 旗艦裝置 RTX Spark 確定將於第四季正式首發上市，在高規格配置下售價預計將壓在 3000 美元以下，目前第一波地端產能接單極為熱絡，通路端追貨力道強勁導致首批訂單已銷售一空。

微星AI旗艦RTX Spark第四季首發上市 售價預計3000美元以下 首批存貨已銷售一空。(圖：資策會提供)

彭仁坊透露，由於這是市場上首款開創全新邊緣運算商業模式的旗艦級 AI 裝置，全球市場對其接受度遠超預期，特別是美國與中國的頂級渠道商已主動追加後續訂單。

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彭仁芳表示，為了滿足供不應求的熱烈市況，微星目前正積極向英偉達要求更合規的晶片配額，並同步與全球三大記憶體廠展開關鍵談判，全力爭取更具價格競爭力的核心組件以穩定後續供貨。

在硬體效能與功耗表現上，全新 RTX Spark 突破了傳統耗電瓶頸，在維持與頂級遊戲顯示卡同等 1000 TOPS 的高效 AI 算力下，桌機版本的功耗降至 140 瓦，筆電版本更精準控制在 80 瓦以兼顧續航力。

首波搶購一空的機種均為搭載 128G 記憶體封頂的高規版本，可流暢運作 31B 的高密度小語言模型，目標未來將挑戰 70B 模型。實測顯示該裝置處理一小時的音檔並生成精確會議記錄僅需三分鐘，相較一般消费型筆電需要花費近三十分鐘且全速運轉發燙，可節省相當多時間。

微星與資策會共同研發的路由器軟體將於八月份率先釋出試運行版本，藉由優化本地資源調配，預期可協助重度用戶省下 30% 至 40% 的雲端 API 費用，讓企業在兼顧資訊安全的前提下大幅縮短設備回本週期。