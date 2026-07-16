鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-16 18:34

華碩 (2357-TW) 今 (16) 日舉辦企業解決方案平台 ASUS EXPERTHUB 記者會，透過一站式顧問服務串聯中小企業與在地軟體夥伴，全面進軍台灣 171.5 萬家中小企業的數位轉型與智慧應用市場。華碩在台灣商用電腦市場長期盤踞第一品牌，市占率高達 40% 左右，並看好此項產業的高潛力，希望打破單純硬體銷售格局，搶攻 AI 帶動的數位轉型商機。

華碩旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，在台灣已經籌備與耕耘六年，目前平台上已經匯聚將近 200 個解決方案，合作的獨立軟體供應商與方案規模持續擴大。

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廖逸翔提到，華碩對此項長期計畫設定明確成長目標，預計在今年年底前，合作的獨立軟體供應商夥伴將突破 200 家，而到了明年則期盼能將平台上的解決方案數量進一步推升至將近 400 個。

針對中小企業面臨採購經費不足以及缺乏數位專業人力等兩大痛點，華碩同時推出採購平台與應用平台兩大工具，提供一站式安全採購與單一帳號登入的管理機制。

廖逸翔指出，此次更主打先診斷再開方的顧問式服務，目前華碩內部已編制約 15 位專職顧問，並結合經營 40 年的專業顧問公司、系統整合商與公協會，深入第一線協助企業解決流程與技術對接等痛點。

在商業模式上，該平台目前採取不收上架費的合作模式，營運方向則依據企業需求分為三大核心，包括類似叫車平台的純轉介媒合、透過企業資訊入口串聯假勤等軟體的入口整合，以及針對地端伺服器與軟體綑綁的軟硬整合方案。

廖逸翔表示，這種彈性結構不僅有助於增加中小企業員工的每日使用黏著度，也能透過軟體應用的深化，進一步拉動華碩自身伺服器等高端硬體設備的銷售增長。