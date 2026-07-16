鉅亨網記者吳承諦 台北
華碩 (2357-TW) 今 (16) 日舉辦企業解決方案平台 ASUS EXPERTHUB 記者會，透過一站式顧問服務串聯中小企業與在地軟體夥伴，全面進軍台灣 171.5 萬家中小企業的數位轉型與智慧應用市場。華碩在台灣商用電腦市場長期盤踞第一品牌，市占率高達 40% 左右，並看好此項產業的高潛力，希望打破單純硬體銷售格局，搶攻 AI 帶動的數位轉型商機。
華碩旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，在台灣已經籌備與耕耘六年，目前平台上已經匯聚將近 200 個解決方案，合作的獨立軟體供應商與方案規模持續擴大。
廖逸翔提到，華碩對此項長期計畫設定明確成長目標，預計在今年年底前，合作的獨立軟體供應商夥伴將突破 200 家，而到了明年則期盼能將平台上的解決方案數量進一步推升至將近 400 個。
針對中小企業面臨採購經費不足以及缺乏數位專業人力等兩大痛點，華碩同時推出採購平台與應用平台兩大工具，提供一站式安全採購與單一帳號登入的管理機制。
廖逸翔指出，此次更主打先診斷再開方的顧問式服務，目前華碩內部已編制約 15 位專職顧問，並結合經營 40 年的專業顧問公司、系統整合商與公協會，深入第一線協助企業解決流程與技術對接等痛點。
在商業模式上，該平台目前採取不收上架費的合作模式，營運方向則依據企業需求分為三大核心，包括類似叫車平台的純轉介媒合、透過企業資訊入口串聯假勤等軟體的入口整合，以及針對地端伺服器與軟體綑綁的軟硬整合方案。
廖逸翔表示，這種彈性結構不僅有助於增加中小企業員工的每日使用黏著度，也能透過軟體應用的深化，進一步拉動華碩自身伺服器等高端硬體設備的銷售增長。
廖逸翔提到，華碩未來將繼續以台灣市場累積的成功經驗為基礎，攜手國內優質的軟體合作夥伴拓展海外市場。同時華碩也會配合國發會與軟體公會等政府推動中小企業數位轉型的千億補貼等資源，透過大帶小的方式發揮綜效，期望在軟硬體協作深化下，讓華碩在中小企業的商用市場佔有率能夠持續向上加碼。
下一篇