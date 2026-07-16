鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 19:39

星展銀行今 (16) 發表第三季經濟展望，指出全球 AI 產業正處於超級週期的頂部，未來將從爆發性成長轉向穩定與可持續的擴張，儘管 AI 動能回歸正常化，但星展仍維持今年台灣 GDP 成長 9.4% 的強勁預測，預估台灣經濟規模將首度突破 1 兆美元大關，人均 GDP 達到 4 萬美元，穩坐亞洲成長領頭羊地位，同時受惠於股市財富效應與穩健就業市場，內需消費動能依舊強勁，可支撐台灣經濟邁向更具永續性的成長軌道。

星展銀行資深經濟學家馬鐵英指出，透過三層面監測系統檢視 AI 經濟週期，雖然美國資訊通訊科技投資佔 GDP 比重突破 1990 年代網路泡沫高峰，但這多為晶片報價上漲的價值驅動，從數量層面觀察，台灣半導體出貨量已於第一季達頂峰後略微回落，加上大型模型 Token 指數 5 月下跌 20%，顯示 AI 擴張動能出現正常化跡象，且 AI 商業化效果與獲利能力仍待市場驗證，加上全球資金成本上升、電力與土地供應限制，預期下半年 AI 相關支出將更趨謹慎。

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在總體經濟表現方面，馬鐵英分析，由於地緣政治風險未除，油價預期維持在每桶 80 美元，上半年原料成本上漲壓力將持續傳導，各國通膨仍維持溫和高位，針對貨幣政策，聯準會現階段並無降息急迫壓力，下半年將持續觀察實質利率與就業數據，而台灣消費者物價指數年增率預測則由 1.9% 微幅上修至 2.0%，預計下半年通膨將維持在 2% 左右的受控水準，民間消費與房市逐步回穩將成為支撐經濟的重要支柱。

AI 浪潮正加速全球供應鏈重組，並推動台星經濟走廊的形成，在 AI 與半導體分工深化下，台灣與新加坡雙邊貿易額今年有望突破 1000 億美元，台灣已成為新加坡最大貿易來源，雙邊交易高度集中在電子零組件與精密機械，反映出兩國在高科技供應鏈的緊密契合。新加坡憑藉物流基礎、自由貿易環境與租稅制度，已成為台灣企業供應鏈管理與區域營運的重要樞紐，隨著柔佛新加坡經濟特區推進，當地可提供充裕土地與能源，進一步帶動台灣 AI 伺服器與半導體等高科技產品需求。