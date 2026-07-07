鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 20:32

國泰金控 (2882-TW) 今 (7) 日晚間代子公司國泰投信發布重訊公告，張雍川先生今辭任總經理一職，於 7/8 生效，由資深副總經理鄭立誠暫代其職務。國泰金控代張雍川先生轉達，以督導不周理由主動請辭，並向各界致上最深的歉意。

回顧國泰投信整起風暴，起因於時任國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任世芯 - KY 獨董，但內部控制防線出現問題，導致 8 檔共同基金及全委帳戶誤買利害關係人管制股票，造成近 10 億元損失。

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郭明鑑先是請辭國泰投信董事，依舊難以止血，甚至引爆蔡家成員蔡鎮宇不滿對其肢體衝突，隨後郭明鑑請辭國泰世華董座職務、國泰金控及子公司所有董事職位。國泰金控總經理李長庚日前率領五大子公司總座及高管，向外界鞠躬致歉，並強調會虛心接納批評，並拋出「二大防範承諾」，祭出高管兼職新制、全力引進外部顧問提升內控管理。