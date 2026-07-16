鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-16 18:11

訊聯基因數位 (4160-TW) 總經理康清原今 (16) 日指出，旗下 AI 暨數據應用中心 (AI 中心) 成為新一波成長動能，並將 AI 應用延伸至新藥設計與半導體材料模擬等領域，成功打開第二條營收成長曲線，帶動今年第一季智慧研發相關營收較去年同期翻倍。另外，第一季外銷動能強勁，推升海外業務營收年增 65%。

康清原指出，訊聯基因數位打造 AI 生物世界模型，透過 AI 在生物機制中，進行預測、模擬與設計，協助研發從傳統試誤，轉向可設計、可驗證的新模式。

‌



他並指出，AI 中心近 2 年已協助集團取得 11 項發明專利、發表 10 篇文獻，累計 AI 中心歷年發表研究的總影響因子已達 272，成功以 AI 生醫應用打開第二條成長曲線。

此外，為響應政府政策，訊聯基因數位也布局 AI 藥物設計、藥品查驗登記電子通用技術文件 (eCTD)、AI 輔助品質與生產管理系統。

檢測服務上，則將 AI 導入既有檢測項目，基於台灣精準醫療計劃 (TPMI) 公開多基因模型，結合訊聯 200 萬筆精準資料與自研分析方法，強化檢測服務的精準度與應用價值，進一步推動產品升級。