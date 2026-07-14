普生CLIA、AIO亮相曼谷世界健康博覽會 攻東南亞商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北
普生 (4117-TW) 今 (14) 日指出，旗下新一代「CLIA 化學發光免疫分析系統」以及「AIO 全自動化核酸檢測分析系統」等多項檢測設備與試劑於曼谷世界健康博覽會亮相。普生表示，透過參展深化東協市場布局，拓展泰國、馬來西亞等東南亞市場商機。
普生於展會中重點展示 CLIA 化學發光免疫分析系統，可應用於腫瘤標記、甲狀腺、荷爾蒙及感染性疾病等多元檢測需求，目前已開發 81 款化學發光試劑，其中，已累積取得 5 項 TFDA 醫療器材許可證，並與台灣 3 個檢驗所合作，規劃今年再申請 TFDA 與歐盟 IVDR 認證，有助擴展醫療院所與海外市場商機。
分子檢測領域，普生展示 AIO 全自動化核酸檢測分析系統，可降低人工操作、縮短檢測時間，並提升實驗室效率，普生指出，透過 AIO 平台，可掌握檢測自動化升級的趨勢。
普生受惠旗下精準醫療業務規模放大，加上旗下自有品牌銷售成長，帶動 6 月營收 5090 萬元，月增 97.71%，年增 4.43 倍，為 48 個月以來單月新高；累計今年前 6 月營收 1.55 億元，年增 39.52%。
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