普生CLIA、AIO亮相曼谷世界健康博覽會 攻東南亞商機

普生於展會中重點展示 CLIA 化學發光免疫分析系統，可應用於腫瘤標記、甲狀腺、荷爾蒙及感染性疾病等多元檢測需求，目前已開發 81 款化學發光試劑，其中，已累積取得 5 項 TFDA 醫療器材許可證，並與台灣 3 個檢驗所合作，規劃今年再申請 TFDA 與歐盟 IVDR 認證，有助擴展醫療院所與海外市場商機。