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外資普遍看好台積電法說 目標價喊高到3800元

鉅亨網記者魏志豪 台北

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將於本周四召開法說會，外資紛紛在法說前出具報告並上調目標價，普遍看好台積電今年每股純益將突破百元大關，成為業界新共識，並創下歷史新高，以目標價來看，目前最高為美系外資的 3,800 元。

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電先前預估，今年美元營收年增率將超過 30%。外資看好，在 AI 晶片需求強勁、蘋果 (AAPL-US) 新機帶動下，台積電有機會在此次法說會二度上調今年美元營收的預估，從原先的年增超過 30% 提升至挑戰年增 40% 水準。


獲利方面，外資普遍看好，台積電第二季在產品組合持續優化下，毛利率將達 68%，且由於下半年漲價效益顯現，有助抵銷 2 奈米產能爬升、美國新廠稀釋毛利率的壓力，有機會守住 67%，且高檔毛利率可延續至明年上半年，全年獲利挑戰 10 個股本，每股純益挑戰破百元。

資本支出方面，台積電先前預估今年資本支出介於 520-560 億美元，外資認為，台積電將在此次法說會調高全年資本支出預估，較保守的預估為達 560 億美元、較樂觀的情況為 580 億美元，2027 年將進一步調高到 730 億美元、甚至 780 億美元。

外資預估，台積電將持續在台灣、美國、日本擴張先進製程產能。其中，美國亞利桑那廠進度最快，將推進至 3 奈米，後續也將導入 2 奈米與 A16 製程，日本廠則按預期在 2028 年量產 3 奈米。


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台積電外資目標價先進製程先進封裝蘋果

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