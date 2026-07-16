鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-16 11:48

台塑生醫表示，此舉不僅期望從源頭協助解決國家當前痛點，更致力於打造「點廢成金」的新能源再造效益實現，為達成此一目標遠景，台塑生醫出面整合各方資源，應用台塑生醫的生技專業，從廢食用油精煉 SAF，整合上中下游產業鏈，深耕循環經濟與新能源的永續發展。

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據台塑生醫所掌握，台灣一年產生的廚餘量體實際逾 400 萬噸，其中家戶廚餘約佔 65%，事業廚餘 (餐廳、賣場、團膳等) 約佔 35%；環境部資料顯示，台灣家戶廚餘的後端處理上，飼料化 (養豬) 佔 42.8%、肥料化佔 45.8%、能源化則僅占 9.5%，而事業廚餘則近乎全數作飼料化使用，兩者合計，既往台灣有高達約 62.6% 都是作為養豬再利用，因此在禁止廚餘養豬後，將有逾六成的廚餘帶來嚴峻的環境問題，台灣的廚餘去化勢必面臨重大轉型。

據環境部對未來廚餘處理的願景與目標，2029 年廚餘去化朝向堆肥 54.4%、生質能 36.2%、黑水虻 9.4% 邁進。其中，高達 36.2% 的「生質能」目標，明確揭示未來將廚餘轉化為高價值生質能源的龐大潛力與國家方向，台塑生醫領軍跨界聯盟開拓此一新事業體，衝刺廢油精煉與生質燃料，正是精準對接此一國家政策。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，「不僅要解決國家當前的棘手難題，更要善用生技專業，將令人頭痛的廢棄物『點廢成金』，轉化為高價值的新能源原料。」

事實上，廢食用油在精煉後，正是當前全球航空業最渴求的綠能物資，為了達成 2030 年航空公司於國際線必須使用 5% SAF 規範，市場需求呈現爆發性增長，而目前高達約 8 成的 SAF 原料均仰賴廢棄食用油，全球供應鏈早已面臨嚴重的供應瓶頸。

據歐盟政策智庫「運輸與環境」統計，2023 年歐洲使用近 700 萬噸廢食用油作為生質燃料原料，用量竟達當年歐洲實際回收量的 8 倍，缺口逾半仰賴亞洲等海外市場進口填補，在龐大的供需落差與補貼利多下，國際間開始有『規模性造假』的疑慮，不僅凸顯 SAF 原料的短缺，也反應掌握真實、在地廢油來源，已成為發展 SAF 的重中之重。

為確保品質達到國際最高規格，台塑生醫更善用其原本即已建置的國家級「超微量實驗室」來進行嚴格把關，航空燃料對穩定性要求極高，該實驗室能充分發揮快速而精準的實驗成果，協助研發團隊精確掌控純化過程中的每一項微小變數。目前其精煉製成的高純度原料，已順利通過 SGS 嚴格檢測，完全符合後端製成 SAF 的各項物化性需求。

台塑生醫總經理劉慧啟剖析，將廢食用油提煉為 SAF 關鍵的高純度原料，是極度精密的純化工程，公司憑藉在特用化學與生技領域的長年淬鍊，成功克服廢食用油雜質繁多、酸價不穩的瓶頸。

王瑞瑜強調，台塑生醫的每一步，都是從環境與土地的迫切需求去著眼事業的佈局，透過整合各方頂尖資源，並善用我們自豪的生技專業與新能源優勢『點廢成金』，協助解決廚餘問題並填補航空燃油的原料缺口，是一件對台灣、對地球都極具意義的永續事業。