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華府鬆綁AI限制 Anthropic兩大模型Fable 5、Mythos 5重返市場

鉅亨網編譯許家華

美國政府正式解除對 Anthropic 最先進人工智慧 (AI) 模型 Claude Fable 5 與 Claude Mythos 5 的出口管制，結束近三週的限制措施。Anthropic 表示，將自美東時間 7 月 1 日起逐步恢復兩款模型的使用權限，讓企業及開發者重新取得完整服務。

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（圖：REUTERS/TPG）

Anthropic 於社群平台 X 發文表示，美國商務部已撤銷對 Fable 5 與 Mythos 5 的出口限制，公司將自翌日起開始恢復模型存取服務。此次解除禁令距離美國政府 6 月 12 日發布出口管制命令不到三週，被視為美國 AI 監管政策的一次重大調整。


事件起因於美國政府 6 月 12 日援引國家安全理由，要求 Anthropic 停止向所有外籍人士提供 Fable 5 與 Mythos 5，包括位於美國境內的外籍員工。Anthropic 當時表示，為遵守規定，只能全面關閉兩款模型對所有用戶的服務，而不僅限於海外市場。

美國商務部當時指出，政府擔心兩款模型可能遭中國、俄羅斯等國的軍事或情報單位利用，尤其 Mythos 5 具備極強的網路安全分析能力，若遭惡意使用，可能協助發掘關鍵系統漏洞，因此首次援引《2018 年出口管制改革法》(Export Control Reform Act) 對商用 AI 模型祭出出口限制。

禁令期間，Anthropic 持續與美國政府協商。6 月下旬，美國率先允許 Mythos 5 重新提供給部分「可信任 (Trusted)」的美國企業及關鍵基礎設施組織使用，當時已有超過 100 家企業獲准恢復存取，被市場視為政策鬆綁的前兆。

如今，美國商務部進一步全面撤銷出口限制，代表 Fable 5 與 Mythos 5 不再需要出口許可即可部署。美國商務部長 Howard Lutnick 表示，過去兩週政府持續與 Anthropic 合作，確認模型已符合政府安全要求，公司也承諾建立更完善的安全機制、持續與政府合作制定 AI 安全規範，並主動回報惡意使用案例。

Anthropic 先前曾表示，公司延後公開發布 Fable 與 Mythos 系列模型，主要是擔心模型可能被用於發展高階網路攻擊工具，因此上市前已與多家美國大型企業、金融機構及政府單位合作測試。今年 6 月初正式對外發布後，卻迅速遭遇出口管制，使產品上市不到一週便全面下架。

市場分析認為，此次政策轉向也反映美國政府正試圖在國家安全與 AI 競爭力之間取得平衡。近期 OpenAI 也曾因政府要求，延後公開推出 GPT-5.6，僅先向經過審核的合作夥伴開放，顯示美國對前沿 AI 模型已逐步建立新的監管框架，而非全面禁止。

不過，相關政策仍引發科技產業不同聲音。部分業者認為，AI 模型若全面納入出口管制，將嚴重影響美國 AI 企業的全球競爭力；也有企業支持建立更完整的安全審查制度，避免高階 AI 技術遭敵對國家利用。OpenAI 執行長 Sam Altman 便曾表示，雖支持 AI 安全監管，但也擔心政府介入程度過高，可能影響創新發展。

分析人士指出，美國此次解除 Anthropic 模型出口限制，意味政府並未放棄 AI 國安監管，而是由全面禁止逐步轉向「有條件開放」模式。未來隨著更多前沿 AI 模型問世，美國如何建立透明且一致的審查標準，以及如何兼顧國家安全與產業競爭力，將成為全球 AI 治理的重要觀察指標。


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