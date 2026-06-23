從「卡晶片」升級到「卡模型」原因曝光？美媒：Mythos僅花數小時攻入美國安局機密系統

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 15:00

美國商務部工業與安全局 (BIS) 本月中旬首度援引《出口管制改革法》，要求 Anthropic 暫停向外國人士(含美國境內外籍用戶、海外客戶及公司外籍員工，提供最新旗艦模型 Fable 5 與網安專用模型 Mythos 5 的訪問權限，否則面臨刑事與民事處罰。

(圖:shutterstock)

美國政府僅給 Anthropic 90 分鐘應變，而由於無法即時核驗全球用戶國籍，Anthropic 被迫在全球範圍關閉兩款模型 API，連「五眼聯盟」夥伴國用戶與英國 AI 安全研究所亦被切斷，創美國史上首次對已公開部署 AI 模型實施行政封禁令。

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《TechSpot》報導指出，此舉標誌美國 AI 監管從「卡晶片」升級為「卡模型」，將遠端 API 調用視同出口行為。

禁令導火線為 Amazon 研究人員發現 Fable 5 存在潛在「越獄 (jailbreak)」漏洞，可繞過安全分類器釋放網安分析能力。美國參議院情報委員會副主席 Mark Warner 更轉述國安局(NSA) 官員稱 Mythos 在紅隊演練中，僅花數小時便突破機密系統測試防線。

Mythos 原本僅透過「玻璃翼計畫 (Project Glasswing)」提供給亞馬遜、微軟、輝達等約 200 家篩選合作方，曾協助發現 OpenBSD 存在 27 年之久的漏洞，而 Fable 5 則於 6 月 9 日公開發布，搭載相同底層架構與安全分類器。

Anthropic 表示，打算在 7 月 8 日上線身份驗證機制，優先恢復美國公民對 Fable 5 的訪問，目前兩款模型仍未全面恢復。

臉書前安全長 Alex Stamos 則質疑政府反應過度，川普顧問 David Sacks 則反駁若有漏洞可生成「網路武器」即具風險。