鉅亨網編譯許家華 2026-07-16 07:02

固態電池開發商 QuantumScape (QS-US) 將於 7 月 22 日美股盤後公布最新一季財報。根據彭博彙整的選擇權市場數據，投資人預期公司財報公布後，股價可能出現約 12% 的單日波動。

歷史數據顯示，QuantumScape 財報後股價波動向來劇烈。過去八次財報公布後，有四次實際漲跌幅超過選擇權市場事前隱含的預估波動，顯示市場雖能反映部分預期，但仍難完全掌握財報帶來的衝擊。

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今年 4 月 22 日財報公布前，選擇權市場預估股價將波動 11.4%，最終實際漲跌幅為 8.0%，低於市場預估。

今年 2 月 11 日財報公布前，市場預估波動 10.3%，但財報公布後股價下跌 12.4%，跌幅超出選擇權所反映的預期。

2025 年 10 月 22 日財報公布前，選擇權預估股價波動 14.9%，最終股價下跌 13.2%，略低於預估幅度。

2025 年 7 月 23 日財報公布前，市場預估波動 12.1%，但實際股價大漲 16.4%，漲幅明顯超過市場預期。

2025 年 4 月 23 日財報前，選擇權反映 9.3% 的波動預期，實際股價僅變動 4.5%；2025 年 2 月 12 日財報公布前，市場預估波動 7.7%，實際漲跌幅則只有 2.0%。

再往前回顧，2024 年 10 月 23 日財報公布前，選擇權預估股價波動 10.4%，結果股價大漲 18.4%，遠高於市場預期；2024 年 7 月 24 日財報公布前，市場同樣預估波動 10.4%，但財報發布後股價重挫 24.7%，跌幅超過預期一倍以上。