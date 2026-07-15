鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-15 10:58

國發會為穩健邁向 2050 淨零排放目標，積極推動「淨零公正轉型」，透過補助機制成功協助台南、新北及宜蘭三大縣市突破減碳困境。統計顯示，相關計畫已深入訪視數十家工廠與牧場，預估每年減少 1928 噸二氧化碳排放量，並挖掘超過 360 萬度節電潛力。國發會宣布，未來將持續推動年度合作計畫，針對單一淨零公正轉型提案，最高挹注新台幣 500 萬元經費，以在地化解方精準協助產業升級。

聯手3縣市減碳近2千噸！國發會撒幣助攻淨零 單一計畫最高補助500萬。（鉅亨網資料照）

國發會指出，淨零轉型不僅是技術升級，更需兼顧勞動市場與區域衡平。本次透過先期合作，國發會引導地方政府結合大專院校與研究機構，建立跨域溝通平台，透過資源整合減輕轉型對不利處境群體與產業的衝擊，為台灣長期均衡發展奠定治理基礎，讓淨零政策不僅是口號，更能精準落地至地方產業第一線。

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台南市政府攜手成功大學產學合作，鎖定畜牧業與高耗能製造業，不僅開辦課程培育綠領人才，更深入 15 處工廠與牧場進行實地診斷，透過 35 場研商會議媒合轉型需求。

新北市政府則組成跨 7 局處的顧問團，因應歐盟碳邊境調整機制與國內碳費衝擊，盤點 714 家潛在受影響企業，協助中小企業導入數位化碳管理平台，並帶領企業實地觀摩，成功將減碳意識轉化為實質行動。

宜蘭縣政府則採取獨特的在地創生策略，推動原鄉防災微電網與 ESG 低碳旅遊，在能源脆弱區進行氣候風險與電網韌性評估，透過培力活動吸引超過 200 人次參與。同時輔導在地農場進行碳盤查，將低碳轉型結合觀光產業，成功開創地方創生新契機。