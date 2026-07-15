鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-15 20:42

磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 今 (15) 日宣布，旗下無線充電業務 INCORE 品牌推出首款「充電殿」TETRIX 多合一無線充電座，並將於晚間 9 點正式登上嘖嘖群眾募資平台。

聯寶進軍無線充電B2C市場 自有品牌INCORE首款新品上架嘖嘖。(圖：聯寶)

聯寶董事長譚明珠表示，此次 INCORE 首款產品正式上市，代表公司在既有 B2B 技術與製造基礎上，進一步延伸至終端消費應用，建立 B2B+B2C 雙引擎營運模式，由「零組件供應商」邁向「科技品牌企業」轉型升級。

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INCORE「充電殿」採用市場少見的雙模組可拆式結構設計，且產品支援 Qi2 與 MagSafe 雙規格，最高可達 15W 無線快充，並搭載智慧溫控晶片，以降低充電過程中可能產生的過熱風險。

聯寶指出，隨著智慧型手機、智慧手錶與無線耳機成為現代人日常標配，INCORE「充電殿」兼顧居家固定使用與外出攜帶的靈活性，解決桌面線材凌亂、多裝置分散充電、行動電源忘記充電、外出時中斷充電等痛點。