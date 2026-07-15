鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 18:13

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (15) 日公布 2026 年上半年財報自結稅後純益 51 億元，較去年同期大增 54 億元，每股純益 (EPS) 為 0.87 元。主要受惠於台股大漲 17162 點，提升投資獲利表現，再加上 CSM 釋出穩定貢獻。此外，因上半年公債殖利率上升，使得其他綜合損益項下之保險財務收益或費用產生利益約 307 億元，加上國內外股市上漲造成金融資產未實現獲利增加 222 億元，使得 6 月底淨值突破千億，一舉來到 1200 億元，較今年開帳日淨值增加 553 億元，淨值比亦提升至 8.80%。

三商壽上半年新契約保費收入 (FYP) 為 281 億元，初年度等價保費 (FYPE) 為 55 億元，分別較去年同期成長 48% 及 26%，在保障型商品銷售方面，上半年長年期健康險 FYP 較去年同期大幅成長 50%，利率變動型壽險 FYP 較去年同期成長 10%；而投資型商品 FYP 為 250 億元，亦較去年同期成長 51%。各項指標皆顯示該公司業務穩定的成長。

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三商壽強調，未來仍將不斷推出各類健康險及傷害險等高 CSM 新商品，並隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，未來將可有效快速累積 CSM 提供穩定獲利來源。

受惠於美國經濟強勁的基本面、財報優於預期及 AI 相關布局，三商壽整體投資績效卓越，上半年淨投資獲利達 199 億元。上半年總資產達 1.66 兆元，較今年初成長 4%。

外匯避險方面，三商壽指出，因採取彈性調節避險部位及 AC 攤銷新制影響，整體避險成本也呈現下降趨勢，外匯價格變動準備金持續厚實，截至 6 月底餘額也來到 380.8 億元高水位，未來將更能有效平穩匯率波動對損益及淨值的影響。綜觀整體，三商壽透過靈活且審慎的操作策略，使國內外權益收益明顯增加，避險成本下降，上半年整體投資收益表現亮眼。