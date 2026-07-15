鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 18:45

南山人壽今 (15) 日公布 2026 年 6 月份合併自結稅後純益約為 11.5 億元，主要反映保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻；累計前 6 月合併稅後純益約為 308.7 億元，EPS 達 2.1 元。截至 2026 年 6 月底，南山人壽淨值已較年初增加逾 2600 億元，累計超過 5600 億元，展現卓越的營運實力。

南山人壽專注保險本業，以長期穩健經營為原則，今年 6 月以理財型、高保障型商品及投資型年金為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積 CSM；加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

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新契約保費部分，南山人壽 2026 年 6 月新契約保費為新台幣 86.6 億元，較去年同期的水準成長 25%。

國人平均壽命不斷延長，南山人壽積極布局兼顧保障健康及財務安全的多元商品，協助保戶迎向高齡與百歲人生。今年 3 月推出重磅商品「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險 (WEHS)」後，市場需求持續強勁。