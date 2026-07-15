鉅亨網記者吳承諦 台北
面對今年以來記憶體與固態硬碟等關鍵零組件價格持續走高，導致全球消費性個人電腦市場大約下滑 10% 至 20%，板卡廠微星 (2377-TW) 對市況釋出審慎展望。為了在低迷的個人電腦市場中突圍，微星透過舊換新折扣與平價代客換裝服務，期盼藉此守穩並衝刺核心產品的市場占有率。
微星指出，今年自主組裝市場的跌幅較為明顯，而商用市場因為有固定預算支撐，整體跌幅較小。微星今年的首要目標是守穩主要市場的市占率，並致力維持產品價格與毛利的穩定，同時也將加速衝刺人工智慧伺服器、物聯網及車載等新業務，以彌補傳統市場的衰退缺口。
針對零組件價格飆升的原因，業界分析主要是受到人工智慧伺服器需求強勁影響，導致記憶體供應鏈資源向高頻寬記憶體傾斜，進而擠壓一般個人電腦的可用資源。在處理器與顯示卡供應同步緊張之下，整體系統成本大幅上升，使過往約 1500 美元即可購入的電競主機，如今往往需要超過 2000 美元才能買到，導致消費者顯著延後換機決策。
面對硬體通膨對預算造成的考量，微星選擇主動出擊，推出舊換新活動，消費者只要憑微星的主機板、電源供應器、機殼或散熱器舊品，即可享有同品項新品 8 折的換購優惠，並且提供平價代客換裝服務，消費者僅需支付 500 元即可享受專業的零組件更換服務，整套系統移機也只需 1000 元，在相關市場提升買氣。
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