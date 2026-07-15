鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-15 18:08

微星指出，今年自主組裝市場的跌幅較為明顯，而商用市場因為有固定預算支撐，整體跌幅較小。微星今年的首要目標是守穩主要市場的市占率，並致力維持產品價格與毛利的穩定，同時也將加速衝刺人工智慧伺服器、物聯網及車載等新業務，以彌補傳統市場的衰退缺口。

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針對零組件價格飆升的原因，業界分析主要是受到人工智慧伺服器需求強勁影響，導致記憶體供應鏈資源向高頻寬記憶體傾斜，進而擠壓一般個人電腦的可用資源。在處理器與顯示卡供應同步緊張之下，整體系統成本大幅上升，使過往約 1500 美元即可購入的電競主機，如今往往需要超過 2000 美元才能買到，導致消費者顯著延後換機決策。