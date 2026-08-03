微星確定8/20除息 每股配息4.2元9/17發放
鉅亨網記者吳承諦 台北
電競與板卡大廠微星 (2377-TW) 今 3() 日公告除息相關日程，訂定 8/3 為除息基準日，預計於 8/20 進行除息交易，本次普通股每股將配發現金股利 4.2 元，預定於 9 月 17 日正式發放現金股利，若以今日股價 143 元計算，殖利率約為約為 2.9%。
營運展望方面，受惠於中國與美國市場人工智慧應用需求快速升溫，微星旗下搭載輝達高階晶片的 RTX Spark AI PC 接單表現極為熱絡，第一波產能已被歐美及中國客戶搶購預訂一空，目前正積極與輝達爭取更多晶片配額。
RTX Spark 預計於第三季底至第四季初正式上市，除了能在本地端流暢執行大型語言模型與 AI 內容生成外，更能協助重度用戶顯著降低雲端資源支出，成為微星拓展 AI PC 與邊緣運算市場的重要成長引擎。
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