微星確定8/20除息 每股配息4.2元9/17發放

營運展望方面，受惠於中國與美國市場人工智慧應用需求快速升溫，微星旗下搭載輝達高階晶片的 RTX Spark AI PC 接單表現極為熱絡，第一波產能已被歐美及中國客戶搶購預訂一空，目前正積極與輝達爭取更多晶片配額。