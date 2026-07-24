鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-24 13:31

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (24) 日發表搭載第六代 AMD EPYC™伺服器處理器的全新伺服器平台陣容，透過 SP7 與 SP8 平台架構，協助資料中心因應 AI、雲端、高效能運算、虛擬化與關鍵業務工作負載的現代化需求。

微星推出全新第六代AMD EPYC™伺服器平台陣容 協助客戶打造彈性化資料中心。(圖：shutterstock)

微星表示，SP7 平台最高支援每顆處理器 256 核心與 512 執行緒，適合追求高密度與高效能的部署環境；SP8 平台最高支援每顆處理器 128 核心與 256 執行緒，為主流部署提供效能、密度與效率之間的平衡選擇。

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微星最新伺服器平台陣容橫跨液冷 GPU 伺服器、19 吋與 21 吋 DC-MHS 多節點平台，以及企業級伺服器。於 AMD Advancing AI 2026 期間，微星將展示 CD270-S4091-X2 多節點伺服器，展現第六代 AMD EPYC 伺服器產品線的最新布局。

MSI 微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，資料中心架構正逐漸走向以工作負載為導向的發展模式，客戶需要能依據不同部署目標精準選擇的系統平台。

許言聞指出，微星最新搭載第六代 AMD EPYC 伺服器處理器的平台陣容，提供企業在效能、密度、效率與維護便利性之間取得平衡的多元選擇，協助客戶隨著基礎架構演進，打造更具彈性的資料中心環境。

AMD 資深副總裁暨運算與企業級 AI 總經理 Dan McNamara 表示，AMD 企業 AI 技術已成為現代資料中心值得信賴的基礎，第六代 AMD EPYC 伺服器處理器進一步延續此一領先地位，帶來新一代效能、效率與擴充性。