〈富邦財經論壇〉狂牛與灰犀牛並存 陳奕光看好台股Q4高點54500點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-02 11:41

富邦金控今 (2) 日舉辦「2026 富邦財經趨勢論壇年中場」記者會。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容下半年的股市格局。他強調，雖然市場存在過熱訊號，但在景氣、資金、籌碼及政策四大基本面紅利支撐下，台股多頭高點未到，預估第四季台股指數將有機會超越上半年高點，上看 54500 點。

富邦投顧董事長陳奕光。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

從景氣面來看，陳奕光表示，台灣今年正全力挑戰 10% 的 GDP 成長。富邦投顧內部已將今年上市櫃公司的總獲利預估上調至 6.83 兆元，年增率高達 51.1%，基本面表現非常亮眼。

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資金面部分，預估到年底台灣的超額儲蓄將達到 8.5 兆至 9 兆元，配息再投資的動能也非常充足。

至於籌碼面，國內 ETF 目前規模已達 7.2 兆元 (被動式約 6 兆多、主動式約 9000 多億元)，若加上共同基金，內資類法人資金合計將近 8 兆元。過去散戶籌碼凌亂的結構已轉變為「類法人」體質，加上八大官股與投信持續托底，將引導台股持續向上爬升。

政策面部分，歷史數據顯示，不論美股或台股，選舉前 40 天上漲機率皆高達 80% 以上。隨著 11 月中下旬台美選舉將至，選舉行情預計在 9 月底、10 月初 (前一個半月) 發動，有望將大盤推向最高峰。

儘管狂牛奔馳，陳奕光也提醒投資人留意估值過熱的「灰犀牛」風險，將市值除以 M1B 的比例創下歷史新高，意味著股市有點過熱。此外，目前融資餘額已高達 8000 多億元，年增率約 77%，融資增幅已超越指數漲幅。

台股在高周轉率帶動下，未來「盤中震盪千點」將變成市場常態。外資目前累積 8 萬多口空單 (合約金額約 7000 多億元) 為歷史首見，需提防每月結算日及新加坡富台指結算時的套利壓回。

陳奕光指出，目前台股估值過高，淨利除以市值的比率降至歷史新低，顯示市值擴張速度明顯快於獲利跟上的速度。