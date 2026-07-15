鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-15 19:20

中鋼 (2002-TW) 旗下中運今 (15) 日宣布，與高科大簽署產學合作計畫意向書，雙方將攜手開辦高科大本年度第 1 期乙級船員 (航海科) 養成訓練班，透過產學合作鏈結方式，共同發掘並培育的本國籍海事專業人才。

中鋼運通攜高科大強化海事人才培育 開辦乙級船員養成訓練專班。(圖：中運)

中運董事長黃一中表示，海運是台灣接軌國際的經濟命脈，優質的船員則是船舶安全與高效營運的關鍵所在，中運重視且大量進用本國籍船員，長年以來是國內航商中雇用本國籍船員比例最高的典範企業。

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黃一中進一步說明，中運今年已和台北海洋科技大學合作開辦 1 期乙級船員養成訓練專班，結業學員在今年 6 月中旬陸續到職，成為中運船員的新生代生力軍，這次與高科大合作，期望在南部也能發掘出有志投入航運產業的優秀人才。

中運公司表示，本期乙級船員養成班預計招收 30 名學員，自即日起至 8 月 7 日截止通訊報名 (以郵戳為憑)，凡 18 歲以上且具國中畢業以上學歷，並通過船員體檢符合船員法規定的本國國民均可報名。

此外，乙級船員專班結業後，並通過中運公司面試及成功完訓上船任職的學員們，還可享有交通部航港局及中運公司補助的訓練費用，可大幅減輕學員的參訓負擔。

高科大副校長俞克維指出，高科大附設海事人員訓練處，長年深耕海事專業訓練，本次「航海科養成班」規劃密集的實務課程涵蓋基本安全訓練、保全職責、救生艇筏操縱及助理級航行當值等專業技能。