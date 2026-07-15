光通訊大廠光聖 (6442-TW) 今 (15) 日進行除息交易，每股配發現金 11.25866649 元，除息參考價為 1305 元，今在大盤強勢開出下，一掃近期賣壓陰霾，早盤以 1360 元開出隨即完成填息，盤中在資金敲進下，最高一度攻上 1,425 元，大漲 9.2%，也收回年線大關。