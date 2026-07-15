鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊大廠光聖 (6442-TW) 今 (15) 日進行除息交易，每股配發現金 11.25866649 元，除息參考價為 1305 元，今在大盤強勢開出下，一掃近期賣壓陰霾，早盤以 1360 元開出隨即完成填息，盤中在資金敲進下，最高一度攻上 1,425 元，大漲 9.2%，也收回年線大關。
光聖近期股價遭賣壓修正，截至昨 (14) 日已連收 6 日黑 K 走跌，股價從 1,640 元跌至 1,315 元，跌幅近 19.8%，所幸今日上演除息秀，在開盤後迅速秒填息，也持續吸引低接買盤承接，外資已連 2 日買超。
光聖 6 月營收為 10.69 億元、月減 38.03%、年增 1.65%，上半年累計營收為 63.87 億元、年增 27.4%，營收維持雙位數成長，為歷史新高；第一季稅後純益 6.06 億元，EPS 為 7.82 元，創歷年同期新高及單季歷史次高。
法人指出，光聖今日股價在跌深下配合族群題材與上半年營收正成長，出現明顯反彈，短線動能偏向資金回補與題材輪動，但後續需留意本益比過高，避免追高。
法人表示，光通訊廠受惠於輝達 (NVDA-US) 即四大 CSPP(雲端服務供應商) 持續拉高光通訊規格，預期光聖今 (2026) 年下半年營運表現不看淡，有望使今年營運持續衝高。