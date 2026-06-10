光聖5月營收年增116%寫單月新高 受惠AI資料中心需求推升出貨強勁

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-10 18:33

光通訊大廠光聖 (6442-TW) 公告 5 月營收為 17.25 億元、月增 94.67％、年增達 116.02%，單月營收也改寫歷史新高，統計今 (2026) 年 1-5 月合併營收為 53.17 億元、年增 34.24%，光聖因受惠於 AI 資料中心建置，帶動光纖通訊的需求增長，加上美國基礎建設持續布建。法人預期，光聖訂單能見度已見至今 (2026) 年底，下半年業績有望優於上半年。

光聖5月營收年增116%寫單月新高受，受惠AI資料中心需求推升出貨強勁。(圖：光聖公司提供)

光聖受惠於全球 AI 發展的熱潮持續熱夯，加上美國基礎建設持續布建，不受總統川普上任後的關稅政策影響而放緩，加上全球各大數據設備廠，也陸續加碼擴大資本支出預算或透過併購等策略強力發展，加速光聖在美系大廠客戶，在數據中心的相關被動產品拉貨需求從去年延伸至今年。

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另光聖在產品毛利率部分，也逐季增長，觀察今年第 1 季為 55.41%，比起去 (2025) 年同期 49.42% 增加了近 6 個百分比，已近 3 季毛利率保持在 50% 以上，公司針對上游光纖供應，將持續與原廠及客戶配合，今年所需庫存已準備至年底，有望延續良好的出貨動能。