光聖5月營收年增116%寫單月新高 受惠AI資料中心需求推升出貨強勁
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊大廠光聖 (6442-TW) 公告 5 月營收為 17.25 億元、月增 94.67％、年增達 116.02%，單月營收也改寫歷史新高，統計今 (2026) 年 1-5 月合併營收為 53.17 億元、年增 34.24%，光聖因受惠於 AI 資料中心建置，帶動光纖通訊的需求增長，加上美國基礎建設持續布建。法人預期，光聖訂單能見度已見至今 (2026) 年底，下半年業績有望優於上半年。
光聖受惠於全球 AI 發展的熱潮持續熱夯，加上美國基礎建設持續布建，不受總統川普上任後的關稅政策影響而放緩，加上全球各大數據設備廠，也陸續加碼擴大資本支出預算或透過併購等策略強力發展，加速光聖在美系大廠客戶，在數據中心的相關被動產品拉貨需求從去年延伸至今年。
另光聖在產品毛利率部分，也逐季增長，觀察今年第 1 季為 55.41%，比起去 (2025) 年同期 49.42% 增加了近 6 個百分比，已近 3 季毛利率保持在 50% 以上，公司針對上游光纖供應，將持續與原廠及客戶配合，今年所需庫存已準備至年底，有望延續良好的出貨動能。
光聖指出，公司積極持續的布局矽光子 CPO 等相關領域，也正從單純的硬體組裝進入到與晶片端更緊密結合的高門檻技術領域，並持續透過異業結盟，將觸角延伸至上游的 化合物半導體磊晶片，例如磷化銦 (InP) 產品，已與英特磊 (4971-TW) 合作，經技術整合互補，將確保關鍵材料的供應，持續加速開發下一代的 AI 高速傳輸元件。
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