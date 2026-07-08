鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 18:43

上市金控 6 月自結獲利陸續出爐，截至 8 日已有 3 家公布，合計獲利 87.38 億元，累計上半年稅後純益達 487.67 億元，其中，永豐金控、玉山金控的累計稅後純益雙雙創下歷年同期新高紀錄，國票金控年增幅更超過 323%。3 家金控旗下皆有證券金雞母，受惠於台股交投火熱，均繳出亮麗成績單。

3金控上半年獲利大爆發！永豐、玉山創歷史新高 國票年增飆323%。(圖：shutterstock)

永豐金控上半年狂賺 245 億元年增近 1 倍 獲利雙引擎發威

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永豐金控 (2890-TW) 公布 2026 年 6 月自結稅後純益為 42.59 億元 (月減 4%)；上半年累計稅後純益達 245.5 億元，較去年同期大幅成長 94%，累計每股純益 (EPS) 為 1.69 元，年化股東權益報酬率 (ROE) 高達 19.02%。

永豐銀行上半年稅後純益達 135.24 億元 (年增 21%)，連續第六年創獲利新高；6 月稅後純益 23.63 億元，月增 30%，主要受惠於利息與手續費淨收益的強勁成長。

永豐金證券上半年稅後純益 73.48 億元，年增高達 250%，創歷史同期新高，主因經紀與泛財管手續費收入大增及資本利得挹注。不過 6 月受資本利得減少影響，單月稅後純益降至 11.04 億元 (月減 43%)。

京城銀行上半年稅後純益 37.56 億元，6 月稅後純益為 9.24 億元 (月增 15%)，月成長主要來自單筆大額呆帳回收的挹注。

玉山金控上半年大賺 214 億元創新高 證券大賺逾半個股本

玉山金控公布 6 月稅後純益 37.07 億元，上半年累計稅後純益 214.34 億元，較去年同期增加 27.94%，創下歷年同期獲利最高紀錄，累計 EPS 為 1.32 元。

主要子公司玉山銀行上半年累計稅後純益 188.03 億元，年增 11.41%；玉山證券表現令人驚艷，上半年累計稅後純益達 28.17 億元，EPS 高達 5.1 元，等於上半年就賺進超過半個股本。

玉山創投上半年累計稅後純益 10.04 億元；玉山投信累計稅後純益 2.72 億元。

國票金控上半年獲利超越去年全年 證券獲利狂飆 18.6 倍

國票金控上半年累計稅後純益為 27.83 億元，年增率高達 323.61%，累計 EPS 為 0.77 元 。值得注意的是，國票金今年上半年的整體獲利，已直接超越去年全年的表現。6 月單月自結稅後純益為 7.72 億元 。

國票證券受惠台股上半年日均量破兆、經紀與融資利息收入顯著成長，加上自營操作績效卓越，上半年稅後純益達 20.43 億元，較去年同期狂飆近 1861%，創下歷年新高 。

國際票券上半年稅後純益 15.59 億元 (年增近 81%)，除票券主業穩健外，亦受惠聯準會去年降息 3 碼，帶動外幣債券養券收益與處分利益增溫，加上台股 AI 與電子股強勁使股權評價利益提升 。