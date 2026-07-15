鉅亨網新聞中心 2026-07-15 17:00

蘋果 (AAPL-US) 積極強化 AI 布局，傳正與矽谷新創 PrismML 展開初步合作洽談，評估將其 AI 模型壓縮技術導入 iPhone。若合作成真，可望讓高達 270 億參數的大型 AI 模型直接在手機端本地運行，不僅有助提升 Siri 的 AI 能力，也能進一步強化蘋果主打的隱私保護優勢，提升智慧終端競爭力。

鋪路Siri升級？蘋果傳洽談AI壓縮技術 iPhone將直跑270億參數大模型。(圖:shutterstock)

儘管目前雙方的洽談仍處於極為早期的階段，未來走向尚不明朗，但據 PrismML 執行長表示，雙方的評估工作「進展順利」。這項消息披露的時機點相當微妙，正值蘋果推出 iOS 27 公測版的隔日。

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這版系統是蘋果對 Siri 進行大幅改版後，首次向廣大公眾開放的測試版本，目標直指 OpenAI 與 Anthropic 等強勁對手，顯示出蘋果在 AI 助手競爭中急起直追的企圖心。

壓縮技術跨越算力藩籬

PrismML 這家新創公司是由加州理工學院的研究團隊孵化而出，並獲得了 Khosla Ventures 的強力支持。

該公司週二 (14 日) 對外公開發布了一個震撼性的成果：透過其特有的壓縮技術，成功將原本需要約 54GB 儲存空間的阿里巴巴(09988-HK) 開源模型 Qwen，壓縮至不足 4GB，使得包含 270 億參數的龐大模型，能夠在配備現代處理器的 iPhone 15 或更新機型上順暢運行。

根據 PrismML 的官方說明，這項技術的核心在於大幅簡化了模型內部資訊的儲存架構，將每個數值由傳統的 16 位元簡化至僅需 1 至 3 個可能值。

這項創新顯著降低了運行模型所需的記憶體空間，據稱記憶體佔用減少了 10 至 15 倍，響應速度提升了 6 至 8 倍，能耗則降低了 3 至 6 倍。

不過，執行長 Babak Hassibi 也坦承，技術上存在必然的取捨，雖然大部分能力得以保留，但模型的事實性記憶能力在壓縮後會較推理、數學和程式設計能力更早出現衰退。

隱私與效率的雙重奏

對於蘋果而言，將更多的 AI 運算留在設備本地，不僅僅是技術上的炫技，更是其核心產品哲學的延伸。目前的蘋果裝置已能處理部分基礎的本地 AI 功能，如自動翻譯、摘要生成等，但較為複雜的請求仍需路由至私有雲或外部模型。

分析人士指出，若能將絕大多數的 Siri 互動轉移至裝置本地，蘋果將能實現更低的響應延遲、更少的雲端運算成本，並賦予手機在無網絡連線狀態下使用部分 AI 功能的能力。

這與蘋果向來強打的「隱私保護」定位高度契合，能有效減少敏感數據上傳雲端的風險。

隨著模型體積的縮小，蘋果亦有望將更多高需求功能移至手機端，包含更強大的計算攝影、視訊生成，以及需要處理高度敏感個人健康數據的健身工具。

技術的關鍵挑戰

儘管技術指標亮眼，分析師對於這項技術的商業化前景，仍抱持審慎樂觀的態度。Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 強調，實驗室內的演示與真實世界的大規模應用是兩回事。

模型在長提示下的表現、多工處理時的電池消耗，以及在數百萬次查詢與千變萬化的設備組合中是否足夠穩健，都將是未來面臨的關鍵門檻。

此外，功耗控制亦是極大的未知變數。即便記憶體佔用極低，若模型需在後台頻繁運行以執行智能代理任務，其對手機電力的損耗恐不容小覷。

對於市場爭論的「模型瘦身是否會導致晶片需求下滑」，DA Davidson 分析師 Gil Luria 則表示，需求更像是發生了轉移，而非消失。

他指出，在單一設備上運行 AI 並不會取代對 GPU 或內存的需求，反而可能因為體驗提升而催生更多使用需求。