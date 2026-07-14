鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-15 06:10

美國商務部高層官員週二 (15 日) 證實，輝達 (NVDA-US) H200 人工智慧 (AI) 晶片已開始少量出口至中國，但整體出貨規模仍相當有限，顯示美國已重新啟動相關晶片的出口許可程序。

美國商務部工業與安全次長凱斯勒 (Jeffery Kessler) 在國會聽證會上表示，目前依據出口許可核准出貨的 H200 及同級 AI 晶片數量「非常少」，出貨規模仍屬有限。

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凱斯勒指出，美國政府對 H200 出口採取逐案審查方式，申請企業必須符合國家安全要求，並接受後續查核，以確保晶片最終用途符合出口管制規範。他也表示，部分出口許可申請仍遭駁回，並非所有案件都能獲准。

此番談話被市場視為 H200 對中國出貨已恢復的最新官方訊號。若未來出貨規模進一步擴大，可望為輝達中國市場營收帶來支撐。不過，自去年以來，輝達已將中國 AI 晶片業務排除在財測之外，執行長黃仁勳今年 5 月也曾表示，公司已向投資人表示，對中國市場營收「不要抱任何期待」。

對於相關進展，輝達拒絕發表評論。

中國是全球最大的 AI 市場之一，但近年受到美中科技競爭升溫影響，美國持續收緊高階 AI 晶片出口限制，輝達多款先進 AI 晶片均受到管制。

去年 12 月，美國總統川普宣布，美方將允許 H200 晶片出口至中國核准客戶，但相關交易須支付美方 25% 分成 (25% cut)。美國商務部其後於今年稍早開始核發出口許可，並改採逐案審查機制。

根據路透取得的文件，中興通訊 (000063-CN) 子公司中興康訊 (ZTE Kangxun Telecom)、伺服器業者 Maginfra，以及金山軟體旗下珠海橫琴雲享智盛等中國企業，均已取得採購輝達 H200 與 AMD AI 晶片的出口許可，加入阿里巴巴、騰訊、字節跳動及京東等先前已獲批准的企業名單。

H200 屬於輝達 Hopper 架構產品，目前美國大型科技公司已逐步轉向效能更高的 Blackwell 架構晶片。

分析人士指出，目前仍不確定中國是否最終會批准大規模進口 H200 晶片。若無法取得輝達產品，中國 AI 業者仍須依賴本土晶片供應商，但目前國產 AI 晶片在大型模型訓練等高效能運算能力方面，普遍仍落後於輝達產品。