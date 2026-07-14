鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元上修至-0.24元，其中最高估值0.72元，最低估值-1.9元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.72(0.72)
|2.18
|6.57
|12.63
|最低值
|-1.9(-1.9)
|-0.78
|-0.52
|0.14
|平均值
|-0.36(-0.38)
|0.75
|3.28
|4.91
|中位數
|-0.24(-0.25)
|0.83
|3.01
|4.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|462.45億
|964.68億
|2,075.34億
|3,889.91億
|最低值
|333.23億
|558.27億
|628.78億
|558.98億
|平均值
|394.56億
|746.69億
|1,370.85億
|2,135.48億
|中位數
|404.22億
|750.40億
|1,447.88億
|1,995.64億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|--
|-0.38
|營業收入
|103.87億
|140.15億
|186.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉高盛Q2營收突破200億美元、EPS翻倍 表現遠優於預期
- 大摩看好AI軍備競賽！五大雲端巨頭2028年資本支出衝1.4兆美元、「這家公司」仍是首選
- SpaceX快跌回IPO價並非危機 分析師：市場開始回歸基本面 關注星艦試飛
- SpaceX股票太複雜 要3名分析師聯手才敢喊買進
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇