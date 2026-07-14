鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元上修至-0.24元，其中最高估值0.72元，最低估值-1.9元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.72(0.72)2.186.5712.63
最低值-1.9(-1.9)-0.78-0.520.14
平均值-0.36(-0.38)0.753.284.91
中位數-0.24(-0.25)0.833.014.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值462.45億964.68億2,075.34億3,889.91億
最低值333.23億558.27億628.78億558.98億
平均值394.56億746.69億1,370.85億2,135.48億
中位數404.22億750.40億1,447.88億1,995.64億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.35---0.38
營業收入103.87億140.15億186.74億

詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPCX

相關行情

台股首頁我要存股
SpaceX142.03+2.08%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty