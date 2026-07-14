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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為54.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.15元，其中最高估值3.59元，最低估值2.03元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.59(3.59)5.956.525.94
最低值2.03(2.03)3.33.543.46
平均值3.09(3.06)4.845.35.06
中位數3.15(3.11)4.835.25.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值329.88億348.92億367.74億374.75億
最低值321.68億326.31億339.45億350.20億
平均值327.01億339.29億352.60億362.82億
中位數327.58億339.83億350.32億363.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.610.870.760.760.79
營業收入157.90億238.14億260.91億274.83億280.63億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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