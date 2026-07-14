鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至3.15元，預估目標價為54.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.15元，其中最高估值3.59元，最低估值2.03元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.59(3.59)
|5.95
|6.52
|5.94
|最低值
|2.03(2.03)
|3.3
|3.54
|3.46
|平均值
|3.09(3.06)
|4.84
|5.3
|5.06
|中位數
|3.15(3.11)
|4.83
|5.2
|5.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|329.88億
|348.92億
|367.74億
|374.75億
|最低值
|321.68億
|326.31億
|339.45億
|350.20億
|平均值
|327.01億
|339.29億
|352.60億
|362.82億
|中位數
|327.58億
|339.83億
|350.32億
|363.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|0.79
|營業收入
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
|280.63億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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