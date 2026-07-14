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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.82元上修至4.05元，其中最高估值6.25元，最低估值1.78元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.25(6.25)8.949.5410.53
最低值1.78(1.78)2.83.1410.53
平均值3.85(3.81)5.946.8210.53
中位數4.05(3.82)5.917.110.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值87.52億90.02億93.04億91.12億
最低值82.45億85.12億86.82億91.12億
平均值84.65億87.72億89.31億91.12億
中位數83.68億87.69億89.23億91.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.581.27-0.481.477.86
營業收入46.17億56.24億56.61億58.04億58.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTIGO

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Millicom International Cellular S.A.95.74-1.26%

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