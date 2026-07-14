鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.82元上修至4.05元，其中最高估值6.25元，最低估值1.78元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.25(6.25)
|8.94
|9.54
|10.53
|最低值
|1.78(1.78)
|2.8
|3.14
|10.53
|平均值
|3.85(3.81)
|5.94
|6.82
|10.53
|中位數
|4.05(3.82)
|5.91
|7.1
|10.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|87.52億
|90.02億
|93.04億
|91.12億
|最低值
|82.45億
|85.12億
|86.82億
|91.12億
|平均值
|84.65億
|87.72億
|89.31億
|91.12億
|中位數
|83.68億
|87.69億
|89.23億
|91.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|7.86
|營業收入
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
|58.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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